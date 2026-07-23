बारिश का मौसम सिर्फ पेड़-पौधों के लिए ही नहीं, बल्कि किचन गार्डन शुरू करने के लिए भी अच्छा समय माना जाता है। इस मौसम में मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे कई सब्जियों के बीज तेजी से अंकुरित होते हैं और पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं। अगर आपके घर में छोटा-सा आंगन, बालकनी या छत पर थोड़ी-सी जगह है, तो आप कुछ ऐसी सब्जियां लगा सकते हैं। यह कम समय में तैयार हो सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी कुछ सब्जियों के बारे में।

लौकी

लौकी घर में लगाना चाहते हैं तो आपको इसका पौधा बीज से उगाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले 12–15 इंच का बड़ा गमला या ग्रो बैग लें। इसके बाद अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं। फिर बीज को 1–1.5 इंच गहराई में बो दें। मिट्टी हल्की नम रखें। इस बात का ध्यान रखें कि बेल जब बढ़ने लगे तो सपोर्ट के लिए रस्सी या जाली का सहारा दें। इसकी फसल लगभग 55–70 दिन में तैयार हो पाती है।

तुरई

इसे बीज से लगाना सबसे आसान है। सीधे गमले या जमीन में बीज बो दें। रोज ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं, मिट्टी सूखने पर ही पानी दें। बारिश के दिनों में ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं होती है। बेल को ऊपर चढ़ने के लिए ट्रेलिस या तार लगाएं। इसकी फसल तैयार होने में करीब 50–60 दिन लग सकते हैं।

भिंडी

इसे भी आपको बीज से लगाना चाहिए। इसके बीज आप 10–12 इंच के गमले में बो सकते हैं। बीज बोने से पहले 6–8 घंटे पानी में भिगो दें। धूप वाली जगह रखें। हर 15 दिन में जैविक खाद डालें। इसे तैयार होने में 45–55 दिन लग सकते हैं।

पालक

इसे लगाने के लिए चौड़े ट्रे या गमले में बीज छिड़क दें। फिर ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दें। इसके बाद मिट्टी हमेशा हल्की नम रखें। तेज धूप की बजाय सुबह की धूप बेहतर रहती है। 25–35 दिन में पत्तियां तोड़ना शुरू कर सकते हैं।