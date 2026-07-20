Monsoon Travel Places Near Delhi: भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम काम और जिम्मेदारियों के बीच इतना उलझ जाते हैं कि अपने लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। ऑफिस का दबाव, घर के काम, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच कहीं न कहीं खुद की खुशी और सुकून पीछे छूट जाता है। ऐसे में घूमने-फिरने का प्लान भी अक्सर सिर्फ प्लान बनकर रह जाता है, जो हर बार किसी न किसी वजह से टल जाता है।

हालांकि एक छोटी-सी ट्रिप भी आपको मानसिक और शारीरिक रूप से एनर्जेटिक महसूस करा सकती है। इसलिए रोज की लाइफ से थोड़ा-सा ब्रेक लेकर एक या दिन का समय निकालें। अगर आप दिल्ली या आसपास की जगहों पर रहते हैं, तो कुछ नजदीकी जगहों पर मानसून ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

ऋषिकेश

प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक सुकून का अहसास करना चाहते हैं, तो ऋषिकेश एक बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। यहां रिवर राफ्टिंग के अलावा आप गंगा आरती, ट्रेकिंग, बंजी जंपिंग, कैंपिंग जैसी एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी करीब 242 किमी है। यहां पर दोस्तों या पार्टनर के साथ दो दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

जयपुर

मानसून के समय जयपुर घूमने-फिरने की बेहतरीन जगहों में शामिल है। यहां पर आपको हरियाली, पहाड़ और रेगिस्तान के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। दिल्ली से जयपुर की दूरी करीब 280-290 किमी है। दो दिन की ट्रिप में आप यहां कई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

मसूरी

अगर आप शांत और सुकून भरी जगह की तलाश में हैं, तो मसूरी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यहां पर आप दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कर सकते हैं। खास बात यह है कि यहां पर आप बजट में कई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको पहाड़ी इलाके पसंद हैं, तो यहां आने का प्लान कर सकते हैं। दिल्ली से मसूरी की दूरी लगभग 265 किमी है।

आगरा

कम बजट में ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, तो दिल्ली से आगरा जा सकते हैं। यहां पर आप ताजमहल के अलावा आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, अकबर का मकबरा और मेहताब बाग जैसी ऐतिहासिक जगहों पर घूम सकते हैं। आगरा दिल्ली से करीब 232 किमी दूर स्थित है। जहां पर परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताया जा सकता है।

ग्वालियर

शहरों की भीड़भाड़ से दूर सुकून भरा समय बिताने के लिए ग्वालियर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहां पर आप लोकल फूड, ऐतिहासिक जगहों और शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। ग्वालियर का किला, जयविलास पैलेस, इटालियन गार्डन जैसी जगहों पर आराम से समय बिता सकते हैं। दिल्ली से ग्वालियर लगभग 356 किमी दूर है।

नैनीताल

पहाड़ों की खूबसूरती और चारों तरफ फैली हरियाली उत्तराखंड की इस खूबसूरत जगह की पहचान है। यहां पर आप मानसून के समय छोटी-सी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जो आपके लाइफ के बेस्ट एक्सपीरियंस में शामिल हो सकते हैं। यहां पर आप आसपास कई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह दिल्ली से करीब 300- 320 किमी दूर स्थित है।

मथुरा

दिल्ली के पास किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां आध्यात्मिकता, इतिहास और संस्कृति की झलक देखने को मिले, तो मथुरा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध यह जगह प्राचीन मंदिरों और धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती है। मथुरा दिल्ली से करीब 160-165 किमी दूर है।

उदयपुर

झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध उदयपुर अपनी विरासत, खूबसूरत महलों और प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से फेमस है। मानसून के दौरान यहां की झीलें, हरियाली से घिरी अरावली की पहाड़ियों और ठंडी हवाएं इसकी खूबसूरती और बढ़ा देती हैं। दिल्ली से उदयपुर की दूरी लगभग 670 किमी है।