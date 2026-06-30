Chikmagalur Travel Guide: बारिश के मौसम में चलने वाली ठंडी हवाएं, चारों तरफ फैली हरियाली और प्रकृति के शानदार नजारे हर किसी के मन को मोह लेते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग किसी शांत और खूबसूरत जगह की तलाश में रहते हैं जहां पर सुकून भरे कुछ पल बिता सकें। अगर आप इस तरह की जगह ढूंढ रहे हैं तो चिकमगलूर बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। शहर की भीड़भाड़ से दूर यह जगह मानसून में घूमने के लिए काफी अच्छी मानी जाती है जहां पर आपको हरियाली, शांति और प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेने का मौका मिलेगा।

चिकमगलूर घूमने की जगहें

हेब्बे फॉल्स

घने जंगलों के बीच स्थित हेब्बे फॉल्स बारिश के मौसम में बहुत ही शानदार नजर आता है। यहां पर पहुंचने के लिए जीप सफारी भी मिल जाती है। हरियाली से घिरा हुआ यह झरना जब जमीन पर गिरता है तो एक तालाब बन जाता है। इस झरने को देखने के लिए दूर-दूर से टूरिस्ट आते हैं।

मुल्लायनगिरी

कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी में शामिल मुल्लायनगिरी शानदार जगह है। यहां से आपको चारों तरफ हरियाली, बादलों की खूबसूरती और ठंडी हवाओं का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। ट्रैकिंग का शौक रखते हैं तो यह जगह आपके लिए सही रहेगी।

कुद्रेमुख नेशनल पार्क

ट्रैकिंग और नेचर वॉक के लिए यह जगह काफी अच्छी है। यहां पर आपको कई तरह के वन्यजीव देखने को मिल सकते हैं। पार्क में बहने वाली छोटी-छोटी नदियां और झरने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। मानसून के समय यहां पर ट्रैकिंग शूज, रेनकोट और जरूरी सामान साथ रखें।

केम्मनगुंडी

चिकमगलूर में स्थित केम्मनगुंडी एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है जहां पर आपको घने जंगल, चारों तरफ बादलों से ढके पहाड़ और झील-झरने देखने को मिलेंगे। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर शांत जगह पर समय बिताना पसंद करते हैं तो इस जगह आ सकते हैं।

झारी वॉटरफॉल

चिकमगलूर के खूबसूरत वॉटरफॉल्स में से एक झारी वॉटरफॉल को बटरमिल्क वॉटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की हरियाली और कॉफी के बागानों के बीच स्थित यह जगह बहुत ही शानदार लगती है। यह जगह बाबा बुदनगिरी के पास स्थित है।

मानसून में ट्रैवल के दौरान ध्यान रखें ये बातें

बारिश के मौसम में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट या छाता जरूर रखें।

फिसलन भरे रास्तों से बचने के लिए वॉटरप्रूफ या अच्छी ग्रिप वाले जूते पहनें।

इसके अलावा पहाड़ी रास्तों पर ट्रैवल करने से पहले मौसम की जानकारी पहले से देख लें।

झरनों और तेज बहाव वाली जगहों के करीब जाने से बचें।

ज्यादा भारी बैग लेकर ट्रैवल करने से बचें जिससे आपका सफर आरामदायक हो सकता है।

कैसे पहुंच सकते हैं चिकमगलूर

कर्नाटक की राजधानी बैंगलुरू से चिकमगलूर करीब 250 किमी दूर स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहां के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट मैंगलुरु और बेंगलुरु है जहां से बस या टैक्सी के जरिए चिकमगलूर पहुंच सकते हैं। रेल यात्रा करना चाहते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन कडूर है। इसके अलावा बेंगलुरु से चिकमगलूर के लिए नियमित बसें चलती हैं जहां से आप आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां पर आपको कॉफी के हरे-भरे बागान देखने को मिलेंगे। बजट ट्रिप करने के लिए आप यहां स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं जहां से आप कई जगहों को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं।

अगर आप बारिश के मौसम में प्रकृति के बीच सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो चिकमगलूर को ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यहां की हरी-भरी वादियां, कॉफी के बागान और ठंडा मौसम आपकी ट्रिप को खास बना सकते हैं।