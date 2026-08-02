Paudhe ki Jade Sadne ka Karan: बरसात का मौसम पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बेहतरीन माना जाता है। इस दौरान नमी और ठंडा मौसम पौधों को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। हालांकि अगर इस मौसम में पौधों की सही देखभाल न की जाए, तो जरूरत से ज्यादा पानी और लगातार बनी रहने वाली नमी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। कई बार हमारी छोटी-छोटी गलतियों की वजह से पौधों की जड़ें सड़ने लगती हैं। जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है और पौधे धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं। ऐसे में मानसून के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है ताकि पौधे हरे-भरे और स्वस्थ बने रहें।

ड्रैनेज होल का बंद होना

पौधे की सही देखभाल के लिए गमले के नीचे ड्रैनेज होल बनाया जाता है। जिसकी मदद से अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल जाता है और पौधे स्वस्थ रहते हैं। हालांकि कई बार ये छेद बंद हो जाते हैं और इसकी वजह से गमले का पानी नहीं निकल पाता। जिसकी वजह से पौधों की जड़ें प्रभावित हो सकती हैं। बरसात के मौसम में अक्सर गमलों में पानी भरा रहता है, ऐसे में ड्रैनेज होल को चेक करें और गमले से अतिरिक्त पानी निकलने का रास्ता साफ रखें।

मिट्टी का सख्त होना

पौधे को स्वस्थ और हरा-भरा रखने के लिए सही मिट्टी बहुत जरूरी होती है। समय के साथ पौधे की मिट्टी सख्त होने लगती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऐसे में पौधे की जड़ें कमजोर हो सकती हैं या सड़ने का खतरा बढ़ सकता है। इस समस्या से बचने के लिए समय-समय पर पौधे की गुड़ाई करना जरूरी है। इससे मिट्टी में हवा का प्रवाह बेहतर हो सकता है और जड़ें भी सुरक्षित रहती हैं।

फंगल समस्या

लगातार तेज बारिश के बाद अचानक धूप की वजह से पौधों में बैक्टीरिया और फफूंद पनप सकते हैं जिससे पौधे की जड़ें काली पड़ सकती हैं और ध्यान न देने पर पौधा खराब हो सकता है। इस समस्या से बचने के लिए पौधे को ऐसी जगह रखें जहां पर ज्यादा धूप या बारिश का पानी न आए। साथ ही नियमित रूप से पौधों की देखभाल करें जिससे फंगल संक्रमण को समय रहते पहचाना जा सके।

गमले को बारिश में छोड़ देना

लगातार बारिश की वजह से पानी गमले में भरने लगता है और मिट्टी जरूरत से ज्यादा गीली हो जाती है। ऐसे में तेज बारिश के दौरान गमलों को शेड, बालकनी या ऐसी जगह रखें जहां उस पर सीधे बारिश का पानी न गिरे।

सड़ी हुई पत्तियां गमले में छोड़ देना

कई बार पौधे की पत्तियां झड़ जाती हैं और गमले में ही पड़ी रहती हैं। इन्हें समय पर साफ न करने पर बैक्टीरिया और फंगस बढ़ सकता है। इसके लिए गमले की मिट्टी को नियमित रूप से साफ करें और सूखी या सड़ी हुई पत्तियों को हटा दें। अगर पौधे की जड़ें सड़ने लगी हैं, तो उसे नजरअंदाज न करें। इससे पूरा पौधा सूख सकता है। पौधे को निकालकर काली या सड़ी जड़ों को साफ कैंची से काट दें और जरूरत पड़ने पर इसे नई मिट्टी में लगाएं।