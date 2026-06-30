Monsoon Hair Fall: अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनकी बारिश में बाल टूटने और झड़ने की समस्या बढ़ जाती है तो यह आर्टिकल आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मानसून में हेयर फॉल क्यों बढ़ जाता है? रोजाना 50–100 बाल झड़ना सामान्य माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों की यह शिकायत होती है कि बारिश में उनके बाल ज्यादा झड़ते हैं। आइए जानें इसकी वजह मौसम है या हमारी कुछ रोजमर्रा की गलतियां।

गीले बालों को जोर से रगड़ना

बारिश में भीगने के बाद कई बार लोग बालों को सुखाने के लिए गीले बालों को जोर से तौलिए से रगड़ देते हैं। गीले बाल अधिक नाजुक होते हैं। तौलिए से जोर-जोर से रगड़ने पर बाल टूट सकते हैं। ऐसे में माइक्रोफाइबर तौलिया या कॉटन टी-शर्ट से हल्के हाथों से सुखाना बेहतर माना जाता है।

लंबे समय तक स्कैल्प को गीला छोड़ना

बारिश में भीगने या बाल धोने के बाद देर तक न सुखाने से स्कैल्प में नमी बनी रह सकती है। ऐसे में लगातार नमी कुछ लोगों में फंगल ग्रोथ या डैंड्रफ की समस्या बढ़ा सकती है। इसलिए स्कैल्प को पूरी तरह सूखाकर रखें।

बारिश का पानी बालों में सूखने देना

कभी भी बारिश से आने के बाद बारिश के पानी को बालों में न रहने दें। बारिशा का पानी हमेशा पूरी तरह साफ नहीं होता है। इसमें धूल, प्रदूषक कण हो सकते हैं। भीगने के बाद घर पहुंचकर साफ पानी से बाल धोएं।

जरूरत से ज्यादा ऑयलिंग

मानसून में बालों के स्कैल्प ऑयली से हो जाते हैं। लंबे समय तक तेल लगाए रखने से कुछ लोगों में स्कैल्प पर गंदगी और पसीना ज्यादा जमा हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि ऑयलिंग की जरूरत व्यक्ति की स्कैल्प टाइप पर निर्भर करती है।

गंदे कंघे या हेयर एक्सेसरीज का इस्तेमाल

बारिश के मौसम में गंदे कंघे, हेयर ब्रश, क्लचर और हेयर बैंड का इस्तेमाल करने से भी बालों के टूटने की समस्या बढ़ सकती है। इनके ऊपर धूल, तेल और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। इन्हें नियमित रूप से साफ न करने पर स्कैल्प हाइजीन प्रभावित हो सकती है।

बार-बार हीट स्टाइलिंग

बारिश के दिनों में हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर और कर्लिंग टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से भी हेयर फॉल बढ़ सकता है। इनसे बालों की बाहरी परत (क्यूटिकल) को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं पहले से कमजोर बाल अधिक टूट सकते हैं।

खानपान और नींद को नजरअंदाज करना

अगर आप पर्याप्त प्रोटीन, आयरन, जिंक और जरूरी विटामिन नहीं ले रहे हैं तो इससे भी बाल कमजोर हो सकते हैं। वहीं लगातार तनाव, कम नींद और पोषण की कमी भी हेयर फॉल बढ़ सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपके बाल असामान्य रूप से झड़ रहे हैं या समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ (Dermatologist) से परामर्श लें।