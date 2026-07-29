मानसून के मौसम में बालों की कई समस्याएं बढ़ जाती हैं। हवा में नमी बढ़ने से बाल रूखे, बेजान और फ्रिजी (उड़े-उड़े) दिखने लगते हैं। कई लोगों को लगता है कि इसके लिए सिर्फ महंगे हेयर प्रोडक्ट्स ही काम आते हैं, जबकि सच यह है कि सही हेयर केयर रूटीन अपनाकर भी काफी हद तक इस समस्या को कम किया जा सकता है।

कई विशेषज्ञ यह बताते हैं कि मानसून में बालों की बाहरी परत नमी के कारण फूल जाती है। इसी वजह से बाल उलझे, बिखरे और बेजान नजर आने लगते हैं। ऐसे में यहां 7 आसान आदतें या फिर कहें कि स्मार्ट टिप्स बताए गए हैं जो बालों को ज्यादा स्मूद और मैनेजेबल रखने में मदद कर सकते हैं। आइए जानें इसके बारे में।

कंडीशनर लगाना न छोड़ें

बारिश के मौसम में कभी भी शैंपू करने के बाद कंडीशनर लगाना न भूलें। इससे बालों की नमी जल्दी खत्म हो सकती है। शैंपू के बाद बालों की लंबाई और सिरों पर कंडीशनर लगाएं। इससे बालों की बाहरी परत मुलायम रहती है और फ्रिज कम हो सकता है।

तौलिए से जोर-जोर से बाल न रगड़ें

मौसम चाहें जो भी हो गीले बाल सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। इन्हें तौलिए से रगड़ने पर बाल टूट सकते हैं और फ्रिज बढ़ सकता है। इसकी बजाय माइक्रोफाइबर तौलिया या सूती टी-शर्ट से हल्के हाथों से पानी सोखें।

लीव-इन सीरम या हल्का हेयर सीरम इस्तेमाल करें

मानसून के मौसम में बालों की देखभालक रना ज्यादा जरूरी है। ऐसे में बाल हल्के गीले हों, तभी कुछ बूंदें हेयर सीरम की बालों की लंबाई पर लगाएं। इससे बालों की बाहरी परत पर एक हल्की परत बनती है, जो नमी के असर को कुछ हद तक कम कर सकती है और बाल ज्यादा सुलझे हुए दिखते हैं।

गर्म पानी से बाल धोने से बचें

बारिश होने से कई बार मौसम ठंडा हो जाता है। ऐसे में लोग गर्म पानी से नहा लेते हैं। लेकिन गर्म पानी बालों की प्राकृतिक नमी कम कर सकता है। इससे बाल और ज्यादा रूखे व फ्रिजी हो सकते हैं। मानसून में सामान्य या हल्के गुनगुने पानी से बाल धोना बेहतर माना जाता है।

गीले बालों में बारीक कंघी न करें

कभी भी आपको गीले बालों में कंघी नहीं करना चाहिए। अगर बालों में उलझन है, तो चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें। इससे बाल कम टूटेंगे और खिंचाव भी कम होगा।

हीट स्टाइलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करें

बार-बार स्ट्रेटनर, कर्लर या ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करने से बालों की बाहरी परत को नुकसान पहुंच सकता है। अगर इस्तेमाल करना जरूरी हो तो पहले हीट प्रोटेक्टेंट जरूर लगाएं और तापमान बहुत ज्यादा न रखें।

हफ्ते में एक बार डीप कंडीशनिंग करें

हफ्ते में एक बार हेयर मास्क या डीप कंडीशनिंग करने से बालों को अतिरिक्त नमी मिल सकती है। दही, एलोवेरा जेल या बाजार में मिलने वाले डीप कंडीशनिंग मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर घरेलू चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे पहले कभी एलर्जी हुई है, तो उनका उपयोग न करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। अगर बालों का झड़ना तेजी से बढ़ रहा हो, स्कैल्प में संक्रमण, लगातार खुजली या अन्य गंभीर समस्या हो, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ (डर्मेटोलॉजिस्ट) से सलाह जरूर लें। घरेलू नुस्खे या नए हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करना भी बेहतर रहता है।