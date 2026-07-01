बारिश के मौसम में अक्सर फ्रिज से अजीब सी गंध आने लगती है। कई बार लोग सोचते हैं कि फ्रिज कई दिनों से साफ नहीं किया है या उसमें गंदगी जमी है तो इसलिए शायद यह महक आ रही होगी। लेकिन क्या आपको पता है फ्रिज से बदबू आने की वजह सिर्फ गंदगी नहीं होती है। आपकी कुछ छोटी-छोटी गलतियां भी इसके पीछे जिम्मेदार होती हैं।

मानसून में बढ़ी हुई नमी (Humidity) की वजह से फ्रिज के अंदर बैक्टीरिया, फफूंदी और खराब हो रहे खाद्य पदार्थों की समस्या तेजी से बढ़ सकती है। कई बार कुछ छोटी-छोटी गलतियां भी फ्रिज में दुर्गंध का कारण बन जाती हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर मानसून में फ्रिज से बदबू क्यों आने लगती है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

गीली सब्जियां और फल सीधे फ्रिज में रखना

बारिश के मौसम में भूलकर भी आपको गीली सब्जियों और फलों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से अतिरिक्त नमी की वजह से फफूंदी और बैक्टीरिया के बढ़ने की समस्या हो सकती है। इससे बदबू आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सब्जियों और फलों को धोने के बाद अच्छी तरह सुखाकर ही फ्रिज में रखें। अगर तुरंत स्टोर करना हो, तो पहले अतिरिक्त पानी पोंछ दें।

बचा हुआ खाना जरूरत से ज्यादा दिन तक रखना

मानसून में आपको छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बचा हुआ पका खाना फ्रिज में ज्यादा दिनों तक रखते हैं तो यह आदत भी बदबू के लिए जिम्मेदार हो सकती है। समय के साथ उसमें बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं और दुर्गंध आने लगती है। इसलिए या तो इसे समय पर इस्तेमाल करें या जरूरत न हो तो हटा दें।

फ्रिज का ड्रेन होल बंद होना

कई फ्रिज में अतिरिक्त नमी का पानी एक छोटे ड्रेन होल से बाहर निकलता है। यदि यह बंद हो जाए, तो पानी जमा हो सकता है। बारिश के दिनों जमा पानी में बैक्टीरिया पनप सकते हैं और बदबू आने लगती है। इसलिए समय-समय पर ड्रेन होल की जांच करें।

डोर गैस्केट (रबर सील) की सफाई न करना

फ्रिज के दरवाजे पर लगी रबर की सील में धूल, खाने के छोटे कण और नमी जमा हो सकती है। बारिश के दिनों में यहां फफूंद या बैक्टीरिया पनप सकते हैं। यह भी दुर्गंध आने की वजह बन सकता है। इसलिए मुलायम कपड़े से रबर सील को नियमित रूप से साफ करें। सफाई के बाद इसे सूखा रखें।

फ्रिज को जरूरत से ज्यादा भर देना

बहुत ज्यादा सामान रखने से ठंडी हवा पूरे फ्रिज में समान रूप से नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में खाने-पीने की कुछ चीजें खराब हो सकती हैं। इससे बदबू आने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए फ्रिज में हवा के प्रवाह के लिए थोड़ी जगह छोड़ें। जरूरत से ज्यादा सामान न भरें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। फ्रिज की देखभाल और सफाई का तरीका मॉडल के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। किसी भी हिस्से की सफाई से पहले अपने फ्रिज के यूजर मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन करें।