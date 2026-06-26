मानसून के दौरान नमी, बारिश का पानी और गीले जूते-चप्पल पैरों की सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। ऐसे मौसम में पैरों में बदबू, खुजली, फंगल इंफेक्शन और त्वचा संबंधी समस्याएं होना आम बात है। हालांकि, कुछ आसान घरेलू और हाइजीन से जुड़े उपाय अपनाकर आप अपने पैरों को पूरे मानसून में स्वस्थ, साफ और फ्रेश रख सकते हैं। चलिए जानते हैं मानसून में पैरों की देखभाल के लिए अपनाएं ये आसान घरेलू टिप्स।

घर लौटते ही पैरों को अच्छी तरह धोएं और सुखाएं

बारिश में बाहर से आने के बाद पैरों को साफ पानी और हल्के साबुन से धोएं। इसके बाद मुलायम तौलिए से अच्छी तरह पोंछें। खासकर पैर की उंगलियों के बीच की जगह को पूरी तरह सूखा रखें, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा नमी जमा होती है।

गीले जूते-चप्पल पहनने से बचें

लंबे समय तक गीले जूते या बंद फुटवियर पहनने से बैक्टीरिया और फंगस तेजी से पनप सकते हैं। मानसून में जल्दी सूखने वाले सैंडल, फ्लोटर्स या ब्रिथेबल फुटवियर पहनना बेहतर होता है।

भीगे मोजे तुरंत बदलें

अगर बारिश में मोजे भीग जाएं तो उन्हें देर तक न पहनें। गीले मोजों में बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ते हैं, जिससे पैरों में बदबू और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

एंटीफंगल फुट पाउडर का करें इस्तेमाल

फुट पाउडर पैरों की अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद करता है। यदि मौसम अधिक उमस वाला हो, तो डॉक्टर की सलाह से एंटीफंगल पाउडर का उपयोग भी किया जा सकता है।

सार्वजनिक जगहों पर नंगे पैर न चलें

जिम, स्विमिंग पूल, सार्वजनिक वॉशरूम या गीले फर्श पर नंगे पैर चलने से फंगल संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसी जगहों पर हमेशा चप्पल या स्लिपर पहनें।

पैरों के नाखून रखें साफ और छोटे

लंबे नाखूनों में गंदगी और नमी जमा हो सकती है, जिससे संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। समय-समय पर नाखून काटें और उनकी नियमित सफाई करें।

रोजाना पैरों की सफाई करें

दिनभर की धूल, पसीना और गंदगी को हटाने के लिए रोजाना हल्के साबुन और गुनगुने पानी से पैरों को साफ करें। इससे पैरों की स्वच्छता बनी रहती है।

एक ही जूते रोज न पहनें

अगर आपके पास एक से ज्यादा जोड़ी जूते हैं, तो उन्हें बदल-बदलकर पहनें। इससे इस्तेमाल किए गए जूतों को पूरी तरह सूखने का समय मिल जाता है और उनमें नमी जमा नहीं होती।

संक्रमण के शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज न करें

अगर पैरों में लगातार खुजली, लालपन, त्वचा का छिलना या तेज बदबू महसूस हो रही है, तो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें। समय पर डॉक्टर से सलाह लेने से समस्या बढ़ने से रोकी जा सकती है।

मॉइश्चराइजर सही तरीके से लगाएं

अगर पैरों की त्वचा रूखी हो रही है, तो हल्का मॉइश्चराइजर लगाएं। लेकिन ध्यान रखें कि उंगलियों के बीच क्रीम न लगाएं, क्योंकि वहां अतिरिक्त नमी फंगल संक्रमण का कारण बन सकती है।

घरेलू उपाय जो पैरों को रखें फ्रेश

गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर 10-15 मिनट तक पैर भिगो सकते हैं। नीम की पत्तियों को उबालकर ठंडा किए गए पानी से पैर धोने से स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। फिटकरी मिले पानी से पैर धोने से भी पैरों की दुर्गंध कम करने में सहायता मिल सकती है।

(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे चिकित्सीय सलाह का विकल्प न मानें। यदि पैरों में लगातार खुजली, दर्द, लालपन या संक्रमण के लक्षण हों, तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें।)

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