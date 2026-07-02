Barish me kon se paudhe lagaye: रंग-बिरंगे फूल देखकर अगर आपका मन भी खुश हो जाता है तो बारिश शुरू होते ही आपको घर में कुछ पौधे जरूर लगा लेने चाहिए। यह मौसम कुछ पौधे लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इस समय लगाए गए कई फूलों वाले पौधे अच्छी तरह बढ़ते हैं। अगर उन्हें सही देखभाल मिले तो कुछ ही हफ्तों या महीनों में इनमें फूल खिलने लगते हैं।

बस आपको सही पौधे चुनने और उनकी देखभाल का तरीका पता होना चाहिए। दरअसल मानसून को पौधे लगाने का सबसे अनुकूल मौसम माना जाता है। इस समय मिट्टी में पर्याप्त नमी रहती है, जिससे जड़ों का विकास बेहतर हो सकता है। हालांकि, बारिश के मौसम में जलभराव से बचाना और सही धूप दिलाना भी उतना ही जरूरी है।

गेंदा

अगर आप गार्डनिंग के मामले में अभी नए हैं तो शुरुआती गार्डनर्स को यह पौधा लगाना चाहिए। इसे आप गार्डन और गमले दोनों में लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए जून से लेकर अगस्त तक का समय बेहतर माना जाता है। पौधा लगाने के लगभग 45–60 दिन में फूल आने की उम्मीद रहती है। इसकी देखभाल की अगर बात करें तो रोज 5–6 घंटे धूप भी दिखानी चाहिए। जहां भी इसे लगाएं मिट्टी में पानी जमा न होने दें। हर 15–20 दिन में जैविक खाद डाल सकते हैं।

जीनिया

यह दिखने में बहुत सुंदर लगता है। इस पौधे के ऊपर लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी और बैंगनी जैसे कई रंगों में फूल आते हैं। यह लंबे समय तक फूल देता है। इसे मानसून की शुरुआत में लगाना अच्छा माना जाता है। इसके ऊपर फूल आने में 50–70 दिन का समय लग सकता है। इसे भी रोजाना अच्छी धूप दिखाना चाहिए।

बालसम

यह मानसून का लोकप्रिय फूल माना जाता है। नमी वाले मौसम में अच्छी तरह बढ़ता है। सबसे अच्छी बात है कि यह गमलों में भी आसानी से उगता है। इसमें फूल आने में 45–60 दिन का समय लग सकता है। इसे हल्की धूप की जरूरत होती है। इसमें जरूरत से ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए।

सदाबहार

यह लगभग पूरे साल फूल दे सकता है। इसकी खासियत है कि यह कम देखभाल में भी अच्छी तरह बढ़ता है। गर्मी और बारिश दोनों सहन करता है। फूल आने में 50–70 दिन का समय लग सकता है। इस पौधे में मिट्टी सूखने पर ही पानी दें।

पोर्टुलाका

यह दिखने में छोटे लेकिन बेहद रंगीन फूल देता है। यह बालकनी के लिए शानदार विकल्प साबित हो सकता है। कम पानी में भी उग सकता है। फूल आने में करीब 40–60 दिन का समय लग सकता है। इसके लिए अच्छी धूप जरूरी है।

गुड़हल

इसमें बड़े और आकर्षक फूल आते हैं। इसकी कई किस्में होती हैं। इसलिए यह कई रंगों में फूल देता है। एक बार लगाने पर लंबे समय तक फूल आते हैं। नर्सरी का पौधा हो तो फूल आने में 1–2 महीने का समय लग सकता है। छोटा पौधा हो तो थोड़ा अधिक समय लग सकता है। समय-समय पर इसे छंटाई की जरूरत होती है। साथ ही महीने में एक बार जैविक खाद दे सकते हैं।

चमेली

यह पौधा खुशबूदार फूल देता है। घर और बालकनी दोनों के लिए परफेक्ट है। मानसून में नई शाखाएं तेजी से निकलती हैं। अगर आप नर्सरी से पौधा लाकर लगाते हैं तो फूल आने में 2–3 महीने का समय लग सकता है। कटिंग से लगाया हो तो अधिक समय लग सकता है।

डिस्क्लेमर: पौधों में फूल आने का समय औसत परिस्थितियों पर आधारित है। वास्तविक अवधि पौधे की किस्म, नर्सरी की गुणवत्ता, स्थानीय जलवायु, धूप, मिट्टी, सिंचाई और देखभाल के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है।