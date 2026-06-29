मानसून दस्तक देने को तैयार है। कई बार बारिश के मौसम में कपड़े सूखने के बाद भी उनमें अजीब सी बदबू आने लगती है। ऐसे में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए जिसकी मदद से आप कपड़ों को फ्रेश और खुशबूदार बना पाएं। मानसून में हवा में नमी (Humidity) ज्यादा होती है। नमी की वजह से कपड़े सामान्य दिनों की तुलना में देर से सूख पाते हैं। ऐसे में जब कपड़े लंबे समय तक गीले रहते हैं तो बैक्टीरिया या फफूंद लगने का खतरा रहता है। इसकी वजह से सीलन जैसी गंध आती है। ऐसे में आप कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर बारिश के मौसम में कपड़ों से आने वाली बदबू को रोक सकते हैं।

धुले हुए कपड़ों को वॉशिंग मशीन में छोड़ें

बहुत सारे लोग कपड़े धुलने के बाद धुले हुए कपड़ों को काफी देर तक वॉशिंग मशीन में ही छोड़ देते हैं। वॉश साइकिल खत्म होने के बाद मशीन का अंदरूनी हिस्सा नम रहता है। अगर कपड़े काफी समय तक वहीं पड़े रहें, तो उनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। इसलिए धुलाई के तुरंत बाद कपड़े सुखाने के लिए डाल दें।

कपड़ों को हवा लगने वाली जगह पर सुखाएं

बारिश में कोशिश करें ऐसी जगह पर कपड़े सुखने के लिए डालें जहां पर हवा कपड़ों को लग सके। क्रॉस वेंटिलेशन वाले स्थान पर कपड़े तेजी से सूखते हैं। अगर घर में ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही है तो पंखे की हवा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

कपड़ों को चिपकाकर या एक के ऊपर एक न डालें

कपड़े आपस में चिपके रहेंगे तो नमी बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि धुले हुए कपड़ों से महक न आए तो उन्हें सुखने के लिए एक के ऊपर एक न डालें। खासकर मोटे कपड़ों में इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।

अलमारी में तभी रखें जब पूरी तरह कपड़े सूख जाएं

बारिश के मौसम में कॉलर, जेब, कफ और सिलाई वाले हिस्सों में नमी रह सकती है। ऐसे में थोड़ी-सी नमी भी अलमारी में सीलन और बदबू पैदा कर सकती है। इसलिए हाथ से महसूस करके या कुछ देर खुली हवा में रखकर चैक करें।

वॉशिंग मशीन की सफाई पर भी ध्यान दें

डिटर्जेंट के पार्टिकल, फैब्रिक सॉफ्टनर और गंदगी मशीन में जमा हो सकती है। इससे मशीन के अंदर भी बदबू आ सकती है। समय-समय पर ड्रम और रबर गैस्केट की सफाई करें।

जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट या फैब्रिक सॉफ्टनर न डालें

बारिश के मौसम में कपड़ों से महक न आए इसके लिए बहुत सारे लोग जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट या फैब्रिक सॉफ्टनर डाल देते हैं। यह न करें। ज्यादा डिटर्जेंट डालने पर यह कई बार पूरी तरह धुल नहीं पाता। ऐसे में बचा डिटर्जेंट नमी को पकड़ सकता है। इससे कपड़ों में बदबू और दाग दोनों की संभावना बढ़ सकती है।

गीले कपड़ों का ढेर न लगाएं

बारिश में भीगे कपड़ों को घंटों लॉन्ड्री बास्केट में न रखें। गीले कपड़ों का तापमान और नमी बैक्टीरिया के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं। जितनी जल्दी संभव हो, उन्हें धो दें।

अलमारी को भी नमी से बचाएं

अगर अलमारी के अंदर सीलन है, तो साफ कपड़ों में भी बदबू आ सकती है। समय-समय पर अलमारी खोलकर हवा लगने दें। सिलिका जेल या मॉइस्चर एब्जॉर्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं।