बरसात का मौसम जहां गर्मी से राहत दिलाता है, वहीं यह अपने साथ कई तरह की समस्याएं भी लेकर आता है। बारिश का पानी, नमी और जगह-जगह पानी जमा होने के चलते मच्छरों, फंगस, बैक्टीरिया और कीटाणुओं के पनपने की समस्या बढ़ जाती है। इस मौसम में कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत रहती है। घर के कई ऐसे हिस्से होते हैं, जहां नमी जमा होने लगती है, इसकी वजह से बैक्टीरिया और फफूंद तेजी से पनपते लगते हैं। अगर इन जगहों की नियमित सफाई न की जाए तो एलर्जी, सर्दी-जुकाम, त्वचा संक्रमण, पेट से जुड़ी समस्याएं और सांस संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं।

घर में रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई ऐसी चीजें भी होती हैं, जिन्हें हम दिनभर कई बार छूते हैं, लेकिन उनकी सफाई पर अक्सर ध्यान नहीं देते। बरसात के मौसम में यही चीजें कीटाणुओं का ठिकाना बन सकती हैं और संक्रमण फैलाने का कारण भी बन सकती हैं। इसलिए मानसून में इन चीजों की नियमित सफाई और उन्हें सूखा रखना बेहद जरूरी होता है।

1- किचन सिंक और ड्रेन

बारिश के मौसम में किचन सिंक सबसे ज्यादा गंदगी जमा करने वाली जगहों में से एक है। खाने के छोटे-छोटे टुकड़े और लगातार नमी रहने की वजह से यहां बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं।

कैसे करें सफाई

रोज रात में गर्म पानी ड्रेन में डालें। सप्ताह में 2-3 बार बेकिंग सोडा और सिरके से सफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सिंक को डिसइन्फेक्टेंट से साफ करें और ड्रेन जाम न होने दें।

2- किचन स्पंज

स्पंज का इस्तेमाल नियमित रूप से बर्तन की सफाई में होता है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर इसमें खाने के कण और नमी फंस जाती है, जिसके चलते इसमें बैक्टीरिया और फफूंद पनपने की संभावना बढ़ जाती है।

कैसे करें सफाई

इस्तेमाल करने के बाद स्पंज को अच्छी तरह निचोड़ दें। साथ ही सप्ताह में एक बार उबलते पानी में 5 मिनट के लिए डाल कर रख दें। इससे यह काफी हद तक साफ हो सकता है।

3- रिमोट, डोर नॉब और स्विच बोर्ड

रिमोट, डोर नॉब और स्विच बोर्ड का इस्तेमाल हर घर में दिन में कई बार होता है। अगर घर में अगर किसी व्यक्ति को सर्दी-जुकाम या वायरल संक्रमण है, तो इन चीजों से इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में समय-समय पर इनकी सफाई करना बेहद जरूरी है।

कैसे करें साफ

इन चीजों को साफ करने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। माइक्रोफाइबर कपड़े पर डिसइंफेक्टेंट लगाकर इन्हें साफ किया जा सकता है। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सीधे स्प्रे न करें।

4- डोरमैट और कारपेट

बरसात के मौसम में आने वाली मिट्टी और गंदा पानी कई बार डोरमैट और कालीन में जमा हो जाता है। गीले रहने पर इनमें बैक्टीरिया और फंगस के तेजी से पनपने का खतरा बढ़ जाता है।

इस तरह करें सफाई

डोरमैट को धूप में सुखाते रहें। इसके साथ ही सप्ताह में कम से कम एक बार उसे जरूर धोएं। कारपेट को समय-समय पर डीप क्लीनिंग करवाते रहें। साथ ही सप्ताह में एक बार ब्रश की मदद से साफ कर इसे धूप जरूर दिखा दें।

5- पानी की बोतल और ढक्कन

लगभग हर घर में पानी पीने के लिए बोतल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इसके ढक्कन को बार-बार छूने और अलग-अलग व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल करने पर संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

कैसे करें सफाई

इस्तेमाल होने वाली पानी की बोतल को नियमित रूप से ब्रश की मदद से साफ करें। इसके साथ ही सप्ताह में एक बार गुनगुने पानी में लिक्विड डिशवॉश डालकर भी सफाई कर सकते हैं।

Also Read

धूपबत्ती के धुएं से काला हो गया है लकड़ी और मार्बल का मंदिर, इन आसान तरीकों से करें साफ

