Gardening Tips in Hindi: घर हो या ऑफिस, मनी प्लांट सबसे लोकप्रिय इंडोर पौधों में से एक है। इसकी हरी-भरी बेल न केवल जगह की खूबसूरती बढ़ाती है, बल्कि कम देखभाल में भी अच्छी तरह बढ़ने की वजह से लोग इसे काफी पसंद करते हैं। हालांकि, कई बार पौधे की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है या पत्तियां पीली होने लगती हैं।

पौधे को हरा-भरा रखने के लिए लोग कई तरह के घरेलू उपाय अपनाते हैं, जिनमें इस्तेमाल की हुई चायपत्ती डालना भी शामिल है। लेकिन क्या सच में चायपत्ती मनी प्लांट के लिए फायदेमंद होती है? आइए जानते हैं इसके फायदे, सावधानियां और सही इस्तेमाल का तरीका।

क्या मनी प्लांट में चायपत्ती डालना सही है?

तो इसका जवाब है हां, इस्तेमाल की हुई चायपत्ती को आप सीमित मात्रा में मनी प्लांट में डाल सकते हैं। यह पौधे के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व होते हैं। यह मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद कर सकती है। हालांकि, इसे पूरी तरह खाद का विकल्प नहीं माना जा सकता। अगर चायपत्ती का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह मिट्टी की बनावट बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इससे पौधे को पोषक तत्व मिलने में आसानी होती है।

मनी प्लांट में चायपत्ती डालने के फायदे?

मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाने में मदद मिलती है। मिट्टी की बनावट में सुधार हो सकता है।

सीमित मात्रा में इस्तेमाल करने पर मिट्टी की नमी बनाए रखने में कुछ मदद मिल सकती है।

कम्पोस्ट के साथ मिलाने पर यह पौधे के लिए बेहतर जैविक खाद का हिस्सा बन सकती है।

चायपत्ती डालते समय इन बातों का रखें ध्यान

दूध और चीनी वाली चायपत्ती को बिना साफ किए कभी भी गमले में न डालें।

इस्तेमाल की हुई चायपत्ती को पहले अच्छी तरह पानी से धो लें, ताकि उसमें मौजूद दूध और चीनी निकल जाए।

इसके बाद चायपत्ती को धूप में पूरी तरह सुखा लें।

महीने में केवल 1–2 चम्मच चायपत्ती ही गमले की ऊपरी मिट्टी में हल्के हाथ से मिलाएं।

ज्यादा चायपत्ती डालने के नुकसान

गमले की मिट्टी में फफूंदी लग सकती है। चींटियां और अन्य कीड़े लग सकते हैं।

मिट्टी में पानी ज्यादा रुकने से जड़ों के सड़ने का खतरा बढ़ सकता है।