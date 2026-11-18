अगर आपको घर में हरियाली पसंद है, तो मनी प्लांट की मदद से आप घर में किसी भी जगह ग्रीन डिवाइडर तैयार कर सकते हैं। मनी प्लांट की बेलों को दीवार पर चढ़ाने के बजाय खड़ी जाली, लकड़ी के फ्रेम या हैंगिंग स्ट्रक्चर पर फैलाकर घर के लुक को बदल सकते हैं। धीरे-धीरे बढ़ती बेलें एक नेचुरल ग्रीन स्क्रीन का लुक देंगी। यह तरीका घर को सजाने के साथ-साथ छोटे स्पेस को अलग-अलग हिस्सों में बांटने के लिए भी अच्छा है।

मनी प्लांट से ग्रीन डिवाइडर बनाने के यूनिक तरीके

पुरानी खिड़की के फ्रेम से बनाएं ग्रीन स्क्रीन

घर में कोई पुराना लकड़ी का खिड़की वाला फ्रेम पड़ा है, तो उसे फेंकने के बजाय ग्रीन डिवाइडर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेम के बीच में मजबूत प्लास्टिक मेश या वायर ग्रिड लगा दें। अब इसके नीचे मनी प्लांट का गमला रखें और बेलों को जाली के अलग-अलग हिस्सों में फैलाते जाएं। कुछ समय बाद बेलें पूरे फ्रेम को कवर करने लगेंगी।

बांस की पतली छड़ियों से बनाएं ज्योमेट्रिक डिवाइडर

साधारण बांस की पतली छड़ियों से डायमंड या स्क्वायर पैटर्न वाला फ्रेम तैयार करें। इसे लकड़ी के मजबूत बेस पर खड़ा करें, ताकि यह आसानी से गिरे नहीं। अब फ्रेम के नीचे मनी प्लांट का गमला रखें और बेलों को पैटर्न के हिसाब से फैलाएं। बेलों को छोटे गार्डन क्लिप या नरम रस्सी से सहारा दें।

मैक्रेमे रस्सियों से तैयार करें हैंगिंग ग्रीन डिवाइडर

अगर फर्श पर गमले रखने की जगह नहीं है, तो मैक्रेमे रस्सियों का इस्तेमाल करें। छत या किसी मजबूत सपोर्ट से रस्सियों के कई लंबे लूप लटकाएं। इनमें छोटे-छोटे प्लांटर लगाएं और मनी प्लांट की बेलों को नीचे की ओर बढ़ने दें। अलग-अलग ऊंचाई पर लगे पौधे धीरे-धीरे हरी स्क्रीन जैसा लुक देंगे।

फोल्डिंग स्क्रीन को बनाएं ग्रीन पार्टिशन

बाजार में मिलने वाली तीन पैनल वाली फोल्डिंग स्क्रीन को भी ग्रीन डिवाइडर में बदला जा सकता है। इसके पैनल पर प्लास्टिक मेश या हल्की जाली लगाएं। स्क्रीन के एक तरफ मनी प्लांट के गमले रखें और बेलों को जाली पर फैलाएं। इसका फायदा यह है कि जरूरत पड़ने पर स्क्रीन को मोड़कर एक तरफ रखा जा सकता है।

सीढ़ीनुमा प्लांट स्टैंड से बनाएं वर्टिकल ग्रीन डिवाइडर

लकड़ी की पुरानी सीढ़ी या लैडर स्टाइल प्लांट स्टैंड को कमरे के दो हिस्सों के बीच रखें। इसके अलग-अलग पायदानों पर मनी प्लांट के छोटे-बड़े गमले सजाएं। ऊपर रखे पौधों की बेलों को नीचे की ओर और नीचे रखे पौधों की बेलों को साइड में फैलने दें। इससे कई स्तरों वाला ग्रीन डिवाइडर तैयार होगा।

टेंशन रॉड और रस्सियों से बनाएं सीलिंग-टू-फ्लोर ग्रीन स्क्रीन

यह थोड़ा अलग और क्रिएटिव आइडिया है। कमरे के किसी हिस्से में फर्श से छत तक एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम तैयार करें। इसके लिए सुरक्षित तरीके से फिट की गई रॉड या मजबूत फ्रेम का इस्तेमाल करें। इसमें ऊपर से नीचे तक कई मोटी रस्सियां या गार्डन वायर लगाएं। नीचे मनी प्लांट के गमले रखें और बेलों को इन रस्सियों पर चढ़ने के लिए तैयार करें।