मनी प्लांट को सुख, समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी लाने वाला पौधा माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर इसे सही दिन और दिशा में रखा जाए तो आर्थिक समस्या दूर हो सकती है। लेकिन इसका देखभाल थोड़ा मुश्किल है। कई बार इसकी पत्तियां पीली होने लगती है और फिर सूख जाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मनी प्लांट को सूखने से बचाने का क्या तरीका है।

सर्दियों या फिर जब मौसम बदलता है तब पौधों में भी बदलाव देखने के मिलते हैं। इस दौरान इनकी देखभाल की जरूरत थोड़ी अधिक रहती है। मनी प्लांट की पत्तियों के पीला होने का सबसे बड़ा कारण अधिक पानी देना और मिट्टी का बार-बार गीला होना है। इसके अलावा पत्तियों पर जब फंगस या कीटों लगते हैं तब भी ये पीले होने लगते हैं।

1- अधिक पानी से बचें

जब मनी प्लांट की पत्तियां पीला पड़ने लगे तो तुरंत पानी देना बंद कर दें। जब मिट्टी सूख जाए तब इसमें हल्का पानी दें।

2- पीली पत्तियों तुरंत हटा दें

पीली पत्तियों तो तुरंत पौधे से अलग कर देना चाहिए। पीले पत्ते पौधे की ऊर्जा को बर्बाद करते हैं और नमी के चलते फंगस और कीटों का खतरा बढ़ा देते हैं। इसे हटाने के बाद नई पत्तियां तेजी से विकसित होती हैं।

3- मिट्टी की देखभाल

जब पत्ते पीले होने लगे तो पानी देना बंद कर दें। फिर जब मिट्टी सूख जाए तो छोटे उपकरण से हल्दी खुदाई कर दें। इससे फंसी नहीं बाहर निकल जाती है और हवा जड़ों तक पहुंचती है। इससे जड़ें सही रहती हैं और सड़ने से बच जाती हैं।

4- नीम खली का इस्तेमाल

मनी प्लांट को हरा-भरा और फंगस से बचाने के लिए नीम खली का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक लीटर पानी में 2-3 चम्मच नीम खली को 24-48 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। इसके बाद पानी को छानकर पौधे की मिट्टी में डाल देने से पोषण मिलता है। इसे 4 से 6 सप्ताह में एक बार दे सकते हैं।

5- यह भी जरूरी

मनी प्लांट में पानी तभी देना चाहिए जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। इसके साथ ही महीने में एक बार हल्दी खुदाई कर देने से नमी सही तरीके से बनी रहती है।

6- पालक और केले का कमाल

इसके अलावा पालक और केले के छिलके का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पालक और केले को बारीक काटकर एक लीटर पानी में ब्लेंड कर लें और 24 घंटे के लिए ढककर रख दें। इसके बाद छान कर इस घोल का पौधे पर हल्का छिड़काव कर दें। पालक और केले के छिलके में नाइट्रोजन, आयरन, पोटैशियम और फास्फोरस पाए जाते हैं जो इस पौधे के पोषण देने का काम करते हैं।