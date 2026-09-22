Modern Shelf Designs: परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना हो, मेहमानों का स्वागत करना हो या कोई जरूरी काम करना हो, लिविंग रूम घर का अहम हिस्सा माना जाता है। यही वजह है कि इसे सजाने के लिए आकर्षक सोफा डिजाइन, टेबल और डेकोरेटिव चीजों को रखा जाता है। हालांकि इस तरह की डेकोरेशन आपको ज्यादातर घरों में देखने को मिलती है। अगर आप अपने लिविंग रूम को अलग और हटके दिखाना चाहते हैं, तो इसकी सजावट के लिए शेल्फ लगवा सकते हैं। सामान्य शेल्फ की जगह मॉडर्न डिजाइन के शेल्फ चुन सकते हैं। इससे लिविंग रूम की दीवारों को आकर्षक और हटके लुक मिल सकता है।

अगर आप लिविंग रूम का लुक बदलना चाहते हैं या उसे आकर्षक बनाने की सोच रहे हैं, तो यहां दिए गए मॉडर्न शेल्फ डिजाइन से आइडिया ले सकते हैं। इन्हें खूबसूरत दिखाने के लिए सजावटी चीजों और इंडोर पौधों का इस्तेमाल करें।

गोलाकार शेल्फ

लिविंग रूम को आकर्षक और स्टाइलिश लुक देने के लिए इस तरह के डिजाइन वाले शेल्फ से आइडिया लिया जा सकता है। गोलाकार शेल्फ मॉडर्न और ट्रेंडी लुक के लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं। इन्हें आप कमरे के बीच या साइड वाली दीवार पर लगा सकते हैं। इसके ऊपर डेकोरेटिव आइटम और किताबों को सजाकर रखा जा सकता है।

मेटैलिक शेल्फ डिजाइन

लकड़ी या सिरेमिट शेल्फ की जगह मेटैलिक शेल्फ का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के शेल्फ मॉडर्न और ट्रेंडी लुक दे सकते हैं। जिन्हें लिविंग रूम में लगवाना एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। इसमें आपको कई तरह के डिजाइन भी मिल सकते हैं। आप अपने कमरे के फर्नीचर और डेकोर के अनुसार इन्हें चुन सकते हैं। गोल, आयताकार, डायगोनल या त्रिकोण आकार के शेल्फ चुन सकते हैं। ये मजबूत और क्लासिक लुक दे सकते हैं।

वायर शेल्फ डिजाइन

हर कोई चाहता है कि उसका घर सबसे खूबसूरत और सुंदर दिखे। इसके लिए हम तरह-तरह के यूनिक डेकोरेटिव आइटम खरीदते हैं। अगर आप कुछ हटके और अलग शेल्फ लगाना चाहते हैं, तो इस तरह के वायर डिजाइन वाले शेल्फ से आइडिया ले सकते हैं। हालांकि इस तरह के शेल्फ डेकोरेटिव होते हैं, जिनके ऊपर आप ज्यादा सामान नहीं रख सकते हैं। इनके ऊपर आप बेल वाले सजावटी पौधे लगा सकते हैं, जो कमरे का माहौल खुशनूमा बनाने में मदद कर सकते हैं।

फ्लोटिंग शेल्फ डिजाइन

कमरे को आकर्षक और कम भरा हुआ दिखाना चाहते हैं, तो दीवार पर बड़े शेल्फ की जगह इस तरह के फ्लोटिंग शेल्फ लगवा सकते हैं। इस तरह के डिजाइन वाले शेल्फ दिखने में यूनिक लगते हैं और सजावटी सामान रखने में सही रहते हैं। इनके ऊपर आप भारी सामान भी रख सकते हैं, जिसे टेबल पर नहीं रखा जा सकता है। कई बार कुछ महंगी चीजें होती हैं, जिन्हें बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाता है। इसके लिए आप फ्लोटिंग शेल्फ से आइडिया ले सकते हैं।

कॉर्नर शेल्फ डिजाइन

छोटे या कम जगह वाले लिविंग रूम के लिए शेल्फ खरीदना चाहते हैं, तो इस कॉर्नर शेल्फ डिजाइन से आइडिया लिया जा सकता है। इस तरह के शेल्फ कम जगह घेरते हैं और दिखने में भी यूनिक लगते हैं। लिविंग रूम के कॉर्नर वाली जगह का इस्तेमाल करके आप उसे सजाया जा सकता है। इसके ऊपर पौधों या डेकोर आइटम को रख सकते हैं। इसके अलावा जरूरी सामान रखने के लिए इन शेल्फ को लगवाया जा सकता है।

यूनिक शेल्फ डिजाइन

लिविंग रूम को एस्थेटिक और मॉडर्न लुक देने के लिए ऐसा शेल्फ लगवा सकते हैं, जो थोड़ा अतरंगी सा दिखे। इस तरह के आकार वाले शेल्फ यूनिक लगते हैं और दिखने में आकर्षक नजर आते हैं। इन्हें सजाने के लिए एलईडी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में बुक्स, फ्लावर पॉट और डेकोरेटिव चीजों से सजा सकते हैं। अगर आपके लिविंग रूम में ज्यादा जगह है, तो इस तरह के शेल्फ को चुन सकते हैं।