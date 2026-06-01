Mixer grinder ka blade kaise tej karen: मिक्सर ग्राइंडर आजकल लगभग हर रसोई में मिलता है। कभी चटनी पीसने तो कभी स्मूदी और बैटर तैयार करने के लिए लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। रोजाना यूज होने से कई बार मिक्सर के जार में लगे ब्लेड की धार कम होने लगती है। ऐसे में यह कई बार चीजों को ठीक से पीस नहीं पाता है या फिर मोटा पीसता है। इससे मोटर पर भी ज्यादा जोर पड़ता है। आप नए जार को खरीदने या फिर मैकेनिक को पैसे देकर इसे सही करवाने से पहले कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं। इससे आपके मिक्सर ग्राइंडर के ब्लेड को तेज धार मिल सकती है।

अंडे के छिलके

सोशल मीडिया पर कई लोग सूखे अंडे के छिलकों को मिक्सर जार में पीसने की सलाह देते हैं। ऐसा करने से ब्लेड पर जमे हुए कण हट सकते हैं, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे नियमित रूप से करने की सलाह नहीं देते क्योंकि छोटे छिलके जार में फंस सकते हैं। अंडे के छिलकों की बजाय बर्फ और नमक का उपयोग अधिक सुरक्षित माना जाता है।

बर्फ के टुकड़े

ब्लेड को तेज करने के लिए आप मिक्सर जार में 5-6 बर्फ के टुकड़े डालें। इसे 20-30 सेकंड तक चलाएं। ऐसा करने से बर्फ ब्लेड और जार के किनारों पर जमे खाद्य कणों को हटाने में मदद कर सकती है। इसके बाद जार को पानी से धो लें। ऐसा करने से ब्लेड साफ रहते हैं और पीसने की क्षमता बेहतर हो सकती है।

सेंधा नमक

मिक्सर जार में एक बड़ा चम्मच सेंधा नमक या मोटा नमक डालकर 15-20 सेकंड तक चलाएं। नमक के दाने हल्के स्क्रब की तरह काम करते हैं और ब्लेड पर जमी मैल को हटाने में मदद करते हैं। एक बात जान लें कि यह तरीका ब्लेड को वास्तव में नया जैसा तेज नहीं करता, लेकिन उसकी सफाई करके बेहतर काम करने लायक बना सकता है।

बेकिंग सोडा

एक चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को ब्लेड और जार के अंदर लगाकर 10 मिनट छोड़ दें। इसके बाद नरम ब्रश से साफ करें। तेल, मसालों की परत और बदबू हटाने में मदद मिलती है।

एल्युमिनियम फॉयल

एल्युमिनियम फॉयल के छोटे-छोटे टुकड़े करके जार में डालें और कुछ सेकंड तक चलाएं। ऐसा बताया जाता है कि इससे ब्लेड की सतह पर जमी परत हटाने में मदद मिल सकती है। एक बात का ख्याल रखें कि फॉयल के बड़े टुकड़े न डालें और उपयोग के बाद जार को अच्छी तरह धो लें।