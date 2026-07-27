बढ़ते प्रदूषण, धूल-मिट्टी और अन्य कारणों की वजह से कई बार त्वचा बेजान नजर आने लगती है। ऐसे में खूबसूरत और ग्लोइंग त्वचा के लिए कई लोग पार्लर जाकर महंगे ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। हालांकि ऐसा करना जरूरी नहीं है। घरेलू तरीकों की मदद से आप घर ही निखरी त्वचा पा सकती हैं। इसके लिए किचन में मौजूद कुछ चीजों का इस्तेमाल करके फेस पैक तैयार किया जा सकता है। हालांकि फेस पैक लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें और अगर आपको त्वचा संबंधी कोई समस्या है, तो विशेषज्ञ की सलाह पर भी इसे लगाएं।

बाजार में कई तरह के स्किनकेयर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिन्हें कई लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कुछ लोग घरेलू चीजों का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप भी इनमें से एक हैं, तो घर पर ही फेस पैक तैयार कर सकते हैं। इसके लिए चावल का आटा बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जिसमें कुछ चीजों को मिलाकर फेस पैक बनाया जा सकता है।

फेस पैक बनाने की सामग्री

चावल का आटा- 2 चम्मच

दूध- 2 चम्मच

शहद- 1 चम्मच

नींबू का रस- 1 चम्मच

बनाने और लगाने का तरीका

चावल के आटे से फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में चावल का आटा, दूध, शहद और नींबू का रस लें। सभी सामग्री को अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स करें। अब इस तैयार फेस पैक को चेहरे और गर्दन के हिस्से पर समान रुप से उंगलियों या ब्रश की मदद से लगाएं। इसके बाद पैक को करीब 15-20 मिनट तक रखें और सूखने के बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे हटाएं। अब चेहरे को पानी से अच्छी तरह साफ कर लें।

चावल के आटे से बना यह फेस पैक त्वचा को साफ और फ्रेश बनाए रखने में मदद कर सकता है। नियमित स्किनकेयर के साथ इसका इस्तेमाल दाग-धब्बे और टैनिंग को कम करनें में मदद मिल सकती है। इसमें मौजूद शहद त्वचा के हाइड्रेशन और ग्लो के लिए बेहतर माना जाता है। वहीं नींबू में मौजूद गुण टैनिंग की समस्या को कम कर सकते हैं। इस फेस पैक का इस्तेमाल आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं।

लगाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

चेहरे पर फेस पैक का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। जिससे किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको त्वचा संबंधी कोई समस्या है, तो फेस पैक लगाने से पहले एक्सपर्ट से सलाह अवश्य लें। इसे लगाने से पहले चेहरे को पानी से अच्छी तरह धो लें। जिससे धूल-मिट्टी और त्वचा पर मौजूद अतिरिक्त तेल साफ हो जाए। आंखों और होंठों के आसपास की त्वचा को बचाते हुए फेस पैक लगाएं। साथ ही गर्दन वाले हिस्से पर समान रुप से पैक लगाएं।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”