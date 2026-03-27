Matka Cleaning Tips: गर्मियों में गले को तर करने के लिए अक्सर लोग ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। ऐसे में घरों में पानी को ठंडा करने के लिए फ्रिज (Refrigerators) का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बहुत सारे लोग फ्रिज की बजाय मिट्टी के मटके को चुनते हैं। यह पानी को ठंडा करने का नेचुरल तरीका है।

मिट्टी के मटके में पानी न सिर्फ ठंडा रहता है, बल्कि मिट्टी के गुणों से उसका नेचुरल स्वाद भी बना रहता है। फ्रिज से ज्यादा मटके के पानी को फायदेमंद माना जाता है। ऐसे में अगर आपके पास पुराना मटका है या फिर आप नया मटका खरीदकर लाएं हैं तो इसे साफ कर सकते हैं। इससे पानी को ज्यादा ठंडा करने में भी मदद मिलेगी।

नए मटके को साफ कैसे करें?

जब भी नया मटका लेकर आएं उसे साफ जरूर करें। इसके लिए सबसे पहले मटके में पानी भर दें। फिर उसमें नमक या नींबू डालकर रात भर छोड़ दें। अगले दिन उसे अंदर से रगड़कर साफ कर लें और थोड़ी देर धूप में सुखा लें।

पुराने मटके की सफाई कैसे करें?

पुराने मटके को साफ करने के लिए मटके को किसी बड़ी बाल्टी या टब में पानी भरकर रातभर भिगोकर रख दें। इसके बाद एक मिश्रण तैयार करना है। इसके लिए आपको बेकिंग सोडा, 2 चम्मच विनेगर, 2 चम्मच नमक लें। इसको मटके पर लगा दें। फिर जूने की मदद से मटके को साफ करें। इंस्टाग्राम पर स्टॉप एन पेंट नाम के अकाउंट से इस हैक को शेयर किया गया है। यहां देखें इसका वीडियो।

मटके में पानी को ज्यादा ठंडा कैसे करें?

मटके के पानी को ज्यादा ठंडा करने के लिए एक प्लेट लें। फिर उसमें रेत डालें और पानी को डालकर उसे गीला करें। इस प्लेट को स्टैंड पर रखें और फिर ऊपर से मटका रख दें। अब मटके में आपको पानी भर देना है। इसके बाद मटके में तांबे या सिल्वर का कोई सिक्का रख दें। मटके को किसी गीले कपड़े से ढक दें। ऐसा करने से मटके का पानी ज्यादा ठंडा हो जाएगा।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।