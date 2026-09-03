Gown inspired by 7 Layers of C-section: फैशन की दुनिया में अक्सर कई बार बेहद अतरंगी आउटफिट देखने को मिलते रहते हैं। कभी ये अपनी अलग डिजाइन तो कभी खूबसूरती से सबका ध्यान खींचते हैं। कभी-कभी कोई ड्रेस अपनी डिजाइन से कहीं ज्यादा बड़ी कहानी कह जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला Miss World 2026 World Designer Award में। वियतनाम में हुए इस इवेंट में Miss Uganda 2026 एक ऐसे गाउन में नजर आईं, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

पहली नजर में यह एक खूबसूरत और अनोखा कॉउचर गाउन लगता है, लेकिन इसकी कहानी जानने के बाद यह ड्रेस और भी खास हो जाती है। दरअसल, इस गाउन की डिजाइन C-section यानी सीजेरियन डिलीवरी के दौरान शरीर के अंदर से गुजरने वाली सात परतों से प्रेरित है। गाउन का नाम ‘Layers of Life’ रखा गया है।

इसका मकसद सिर्फ एक अलग तरह की ड्रेस तैयार करना नहीं था, बल्कि बच्चे को जन्म देने वाली मां की शारीरिक यात्रा को फैशन के जरिए सामने लाना भी था।

नई मां बनने के अनुभव से आया गाउन बनाने का आइडिया

‘Layers of Life’ को युगांडा की डिजाइनर Keesha Abdallah ने तैयार किया है। डिजाइनर के लिए यह सिर्फ एक फैशन प्रोजेक्ट नहीं था। उन्होंने खुद नई मां बनने के अनुभव से इस कॉन्सेप्ट को जोड़ा।

एक वीडियो में उन्होंने बताया कि उनके मन में बच्चे के जन्म के दौरान शरीर की अलग-अलग परतों को एक कॉउचर गाउन के रूप में दिखाने का विचार आया। इसके बाद उन्होंने सोचना शुरू किया कि बच्चे के जन्म और नई मां बनने का अनुभव कैसा होता है और उसे कपड़ों के जरिए किस तरह दिखाया जा सकता है।

गाउन के लिए सही रंगों का चुनाव भी आसान नहीं था। अलग-अलग रंगों और शेड्स को आजमाने के बाद डिजाइनर ने उन रंगों को चुना जो शरीर की अलग-अलग परतों की कहानी को दिखा सकें। यानी इस आउटफिट में रंग, टेक्सचर और लेयरिंग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि एक खास कहानी बताने के लिए इस्तेमाल की गई है।

डॉक्टर ने भी बताया क्यों खास है यह डिजाइन

इंडियन एक्सप्रेस की टीम से बातचीत में गुड़गांव के मदरहुड हॉस्पिटल्स की मेडिकल डायरेक्टर, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. प्रीति अग्रवाल के मुताबिक, यह कॉन्सेप्ट काफी क्रिएटिव और मायने रखने वाला है।

वह बताती हैं कि C-section सिर्फ पेट पर लगाया जाने वाला एक कट नहीं है। बच्चे तक पहुंचने के लिए सर्जन को शरीर के अंदर मौजूद कई तरह के टिश्यू और संरचनाओं से होकर गुजरना पड़ता है।

यही वजह है कि यह गाउन एक ऐसी प्रक्रिया को आसानी से समझाने का तरीका बन जाता है, जिसे आम तौर पर हम देख नहीं सकते। गाउन में शरीर के अंदर की इन परतों को रंग और डिजाइन के जरिए बाहर से दिखाने की कोशिश की गई है।

C-section में बताई जाने वाली 7 परतें कौन सी हैं?

डॉक्टरों के अनुसार, C-section को समझाने के लिए शरीर की परतों को आमतौर पर इस तरह बताया जाता है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि हर C-section में बिल्कुल एक जैसी सात परतों को एक ही तरीके से काटा जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। सर्जरी की तकनीक मरीज की स्थिति और सर्जन की प्रक्रिया के अनुसार अलग हो सकती है।

त्वचा | Skin

यह शरीर की सबसे बाहरी परत है और सर्जिकल चीरा लगाने के दौरान सबसे पहले इसी परत तक पहुंचा जाता है। त्वचा शरीर को बाहरी वातावरण से बचाने का काम करती है।

त्वचा के नीचे की चर्बी | Subcutaneous Fat

त्वचा के ठीक नीचे मौजूद फैटी टिश्यू शरीर को कुशनिंग देने के साथ ऊर्जा को स्टोर करने में भी मदद करता है।

फैशिया | Fascia

फैशिया एक मजबूत कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो मांसपेशियों और शरीर की दूसरी संरचनाओं को सहारा देने और उन्हें व्यवस्थित रखने में मदद करता है।

पेट की मांसपेशियां | Abdominal Muscle

पेट की मांसपेशियां शरीर को मजबूती और सपोर्ट देने में अहम भूमिका निभाती हैं। C-section के दौरान सर्जिकल तकनीक का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि मांसपेशियों को अनावश्यक नुकसान कम से कम हो।

पेरिटोनियम | Peritoneum

यह एक पतली झिल्ली होती है, जो पेट की अंदरूनी गुहा को लाइन करती है और पेट के कई अंगों को ढकती है।

गर्भाशय | Uterus

गर्भाशय वही अंग है, जहां गर्भावस्था के दौरान बच्चा विकसित होता है। बच्चे को बाहर निकालने के लिए गर्भाशय में सर्जिकल कट लगाया जाता है।

एम्नियोटिक सैक | Amniotic Sac

यह वह थैली होती है जिसमें गर्भावस्था के दौरान बच्चा एम्नियोटिक फ्लूइड के बीच सुरक्षित रहता है। गर्भाशय खुलने के बाद डिलीवरी के लिए इस झिल्ली को भी खोला जा सकता है।

सिर्फ पेट पर दिखने वाले निशान तक सीमित नहीं है C-section

C-section के बाद शरीर पर दिखाई देने वाला निशान तो हमें नजर आता है, लेकिन उसके पीछे की पूरी सर्जिकल प्रक्रिया दिखाई नहीं देती। यही बात इस गाउन को खास बनाती है।

डॉ. अग्रवाल के मुताबिक, यह डिजाइन लोगों को यह समझने में मदद कर सकता है कि सीजेरियन डिलीवरी के पीछे कितनी जटिल प्रोसेस होती है। उनके अनुसार, गाउन मां बनने की इस शारीरिक यात्रा और उसमें लगने वाली ताकत को भी एक अलग अंदाज में सामने लाता है।

यानी ‘Layers of Life’ सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं, बल्कि C-section को लेकर बातचीत शुरू करने का एक दिलचस्प तरीका भी बन गया है।

C-section को लेकर डॉक्टर ने दी जरूरी जानकारी

मुंबई के जायनोवा शाल्बी हॉस्पिटल की कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. प्रियंका सोनावने भी इस कॉन्सेप्ट को एक आसान विजुअल तरीके के तौर पर देखती हैं। हालांकि, वह यह भी स्पष्ट करती हैं कि C-section एक बड़ी सर्जरी है और इसे केवल ‘सात परतों को काटने’ के तौर पर समझना पूरी तरह सही नहीं होगा।

‘Layers of Life’ क्यों है खास?

मिस वर्ल्ड युगांडा का यह गाउन इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसने फैशन को एक ऐसी कहानी से जोड़ दिया, जिसे आम तौर पर कपड़ों के जरिए दिखाने के बारे में सोचा भी नहीं जाता।