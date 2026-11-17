Miss Universe 2026: दुनिया के सबसे चर्चित ब्यूटी पेजेंट में से एक मिस यूनिवर्स (Miss Universe) का नाम आते ही खूबसूरत गाउन, शानदार रैंप वॉक और विजेता के सिर पर सजने वाले चमचमाते ताज की तस्वीर सामने आ जाती हैं। मिस यूनिवर्स 2026 इस बार खास होने वाला है।

यह प्रतियोगिता का 75वां साल है। इस खास मौके पर आयोजकों ने नया क्राउन भी पेश किया है। इस ताज में एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 3,150 हीरे जड़े हैं। वहीं, भारत की ओर से काजियाह लिज मेजो (Kaziah Liz Mejo) इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में।

3,150 हीरों से तैयार हुआ नया मिस यूनिवर्स क्राउन

मिस यूनिवर्स 2026 के नए क्राउन को 12 नवंबर को प्यूर्टो रिको के प्लाजा लास अमेरिका में हुए ‘द मिस यूनिवर्स एक्सपीरियंस’ कार्यक्रम के दौरान पेश किया गया। इस मौके पर कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहीं कंटेस्टेंट्स के अलावा कई पूर्व ब्यूटी क्वीन और खास मेहमान भी मौजूद थे।

इस नए ताज को वेनेजुएला के डिजाइनर जॉर्ज विटेल्स (George Wittels) ने पेरिस के लग्जरी ज्वेलरी हाउस Maison d’OR के साथ मिलकर तैयार किया है। इसे ‘द रेडियंस ऑफ एन इटरनल लेगेसी’ (The Radiance of an Eternal Legacy) नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस पूरे क्राउन में 3,150 हीरे जड़े गए हैं और इसे व्हाइट गोल्ड से बनाया गया है।

इसकी डिजाइन मिस यूनिवर्स के 75 साल के सफर को समर्पित है। इसके जरिए कॉम्पिटिशन के बीते कल, आज और आने वाले समय को एक साथ दिखाने की कोशिश की गई है। डिजाइनर जॉर्ज विटेल्स के मुताबिक, इस खास क्रिएशन की प्रेरणा डायमंड वेडिंग यानी हीरक जयंती की अवधारणा से ली गई है।

इससे पहले किस क्राउन ने बटोरी थी चर्चा?

मिस यूनिवर्स ने इससे पहले साल 2024 में अपना नया क्राउन पेश किया था। 73वें संस्करण के लिए तैयार किए गए इस ताज का नाम ‘लुमिएर डी ल’इन्फिनी’ (Lumière de l’Infini) यानी ‘लाइट ऑफ इनफिनिटी’ रखा गया था।

इस क्राउन को ज्वेलरी ब्रांड Jewelmer के साथ मिलकर तैयार किया गया था। इसकी डिजाइन महिलाओं के सशक्तीकरण की भावना से प्रेरित थी। इसे फिलीपींस के कारीगरों ने हाथों से तैयार किया था। इसकी डिजाइन में पेरिस के मशहूर प्लेस वेंडोम की ज्वेलरी कारीगरी की झलक भी देखने को मिली थी।

मिस यूनिवर्स 2026 में क्यों मचा है बवाल?

इस बार मिस यूनिवर्सकॉम्पिटिशन सिर्फ अपने नए क्राउन की वजह से ही नहीं, बल्कि विवादों के कारण भी चर्चा में है। फिनाले से पहले कई देशों की कंटेस्टेंट्स और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रतियोगिता से हटने की खबरें सामने आई हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 17 देशों की भागीदारी पर असर पड़ा है। हालांकि, सभी के प्रतियोगिता से हटने की वजह एक जैसी नहीं है। कहीं फ्रेंचाइजी और लाइसेंसिंग को लेकर विवाद सामने आए हैं, तो कहीं वीजा और यात्रा से जुड़ी परेशानियां इसकी वजह बनी हैं।

मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रिया विक्टोरिया एमर्सन ने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी वजहों का हवाला देते हुए कॉम्पिटिशन से नाम वापस लिया। वहीं, मिस यूनिवर्स बुल्गारिया एना मारिया के कार एक्सीडेंट में घायल होने की खबर सामने आई। मिस यूनिवर्स मोरक्को ने अचानक पैदा हुई आर्थिक परेशानियों के चलते प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया, जबकि मालदीव की प्रतिनिधि अमिनाथ युइन मोहम्मद ने अपने हटने की वजह सार्वजनिक नहीं की।

इसके अलावा दक्षिण-पूर्व एशिया के छह देशों थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया की भागीदारी भी इस बार फ्रेंचाइजी समझौतों और लाइसेंसिंग अधिकारों से जुड़े विवाद के कारण प्रभावित हुई है।

वीजा और यात्रा संबंधी दिक्कतों के चलते नेपाल, अंगोला, जाम्बिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो और सेंट मार्टिन जैसे देशों की भागीदारी पर भी असर पड़ा है। वहीं, जिम्बाब्वे की भागीदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

भारत की काजियाह लिज मेजो पर टिकी हैं नजरें

इन तमाम चर्चाओं के बीच भारत की प्रतिनिधि काजियाह लिज मेजो भी मिस यूनिवर्स 2026 में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हैं। लॉ की पढ़ाई कर रहीं काजियाह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि इस कॉम्पिटिशन तक पहुंचना उनके लिए कई सालों से देखा गया एक सपना रहा है।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे सालों की मेहनत, खुशी, संदेह, आंसू और पसीना शामिल है। भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व की बात है और वह इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती हैं।

काजियाह ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘India, your girl is ready. CHAK DE INDIA.’ उनके इस पोस्ट के बाद भारतीय फैंस की नजरें भी कॉम्पिटिशन के फिनाले पर टिकी हैं।

बता दें कि मिस यूनिवर्स 2026 का फिनाले 24 नवंबर को होना है। वहीं, कॉम्पिटिशन के 76वें संस्करण यानी मिस यूनिवर्स 2027 की मेजबानी वियतनाम को सौंपी गई है।

Disclaimer: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है।