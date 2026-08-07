Mangalsutra Designs: समय के साथ-साथ फैशन ट्रेंड में कई तरह के बदलाव आते रहते हैं। आउटफिट से लेकर ज्वेलरी तक हर चीज बदली है। जिसमें पारंपरिक डिजाइन के साथ मॉडर्न टच भी देखने को मिला है। इसी तरह हाल के कुछ वर्षों में महिलाओं के बीच मंगलसूत्र डिजाइन की चॉइस में भी काफी बदलाव आया है। जहां पहले महिलाएं हैवी डिजाइन के मंगलसूत्र पहनना पसंद करती थीं, वहीं अब लाइटवेट और मिनिमलिस्ट डिजाइन के मंगलसूत्र पसंद किए जा रहे हैं। ऑफिस से लेकर डेली वियर तक ये मंगलसूत्र डिजाइन हर तरह की आउटफिट पर काफी जचते हैं। अगर आप भी मंगलसूत्र के मिनिमलिस्ट डिजाइन तलाश रही हैं, तो यहां दिए गए कुछ डिजाइनों से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।

पेंडेंट डिजाइन वाले मंगलसूत्र

ऑफिस से लेकर डेली लुक के लिए पेंडेंट डिजाइन वाले मंगलसूत्र बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। यह दिखने में काफी आकर्षक होते हैं और कम वजन की वजह से इन्हें लंबे समय तक पहनना काफी आसान हो जाता है। अगर आप सिंपल और एलिगेंट लुक चाहती हैं, तो पेंडेंट मंगलसूत्र डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं।

पर्ल डिजाइन मंगलसूत्र

आजकल पर्ल डिजाइन की ज्वेलरी काफी ट्रेंड में है। जिन्हें आप किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। उसी तरह पर्ल डिजाइन वाले मंगलसूत्र भी प्रोफेशनल आउटफिट से लेकर कैजुअल लुक तक, में आसानी से मैच हो सकते हैं। इसके लिए आप मिनिमल डिजाइन के पर्ल मंगलसूत्र चुन सकती हैं। आकर्षक लुक के लिए आप इन डिजाइन के मंगलसूत्र को चुन सकती हैं।

फ्लोरल डिजाइन मंगलसूत्र

अगर आप सिंपल और कैजुअल लुक के लिए मंगलसूत्र खरीदना चाहती हैं, तो फ्लोरल डिजाइन बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। इसे आप साड़ी, सूट या इंडो-वेस्टर्न आउटफिट के साथ आसानी से स्टाइल कर सकती हैं। जिन महिलाओं की हाल ही में शादी हुई उन के लिए इस तरह के डिजाइन अच्छे लग सकते हैं।

जियोमेट्रिक शेप डिजाइन मंगलसूत्र

पतली चेन में जियोमेट्रिक शेप जैसे सर्कल, स्क्वायर या त्रिकोण आकार के पेंडेंट डिजाइन से आइडिया लिया जा सकता है। इसे आप किसी भी तरह के आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। वर्किंग वुमन के लिए इस तरह के मंगलसूत्र डिजाइन एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं।

इन्फिनिटी सिंबल डिजाइन मंगलसूत्र

इन्फिनिटी को लव का सिंबल माना जाता है। इस डिजाइन के पेंडेंट मंगलसूत्र भी काफी यूनिक और स्टाइलिश लुक देते हैं। इन्हें आप वेस्टर्न आउटफिट के साथ पेयर कर सकती हैं, जो लुक को मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों तरह का टच मिल सकता है। यह डिजाइन प्यार, रिश्ते और परंपरा का सुंदर मेल है। हल्की चेन और काले मोतियों के साथ रोज पहनने के लिए इस डिजाइन को पसंद किया जा सकता है।