हिमाचल प्रदेश में एक से बढ़ एक हिल स्टेशन हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हसीन वादियों, शांत वातावरण और सुहावने मौसम के लिए जाना जाता है। कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें देखकर स्वर्ग से सम नहीं आंका जा सकता। हर साल हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशनों पर भारी संख्या में पर्यटक सुकून के पल बिताने के लिए आते हैं। इन्हीं में से एक डलहौजी भी है, जो प्राकृतिक सुंदरता और हसीन वादियों के लिए प्रसिद्ध है।

डलहौजी के आसपास कई सारे जगह हैं जहां के नजारे मनमोहक होते हैं। साथ ही यहीं से कुछ दूरी पर स्थित एक खूबसूरत जगह है जिसे लोग ‘मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया’ के नाम बुलाते हैं, जहां की खूबसूरत देखते बनती है।

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित डलहौजी देवदार और चीड़ के घने जंगलों के साथ शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां का मौसम सालभर सुहावना होता है। बर्फ से ढकी धौलाधार पर्वतमाला के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। यह जगह ट्रेकिंग, कैंपिंग और नेचर वॉक के लिए बेहतरीन मानी जाती है। यहीं से कुछ ही दूरी पर खज्जियार है जिसे ‘मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया’ कहते हैं, जो डलहौजी से करीब 22 किलोमीटर दूर है।

कैसे पड़ा ये नाम

खज्जियार को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वहां की प्राकृतिक सुंदरता, हरे-भरे घास के मैदान, घने देवदार के जंगल और चारों ओर फैली बर्फीली पर्वत श्रृंखलाएं स्विट्जरलैंड के कई प्रसिद्ध अल्पाइन दृश्यों की याद दिलाती हैं।साल 1992 में स्विट्जरलैंड के तत्कालीन राजदूत विली ब्लेजर ने खज्जियार का दौरा किया था। वहां की खूबसूरती देखकर उन्होंने इसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया।

खज्जियार का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र इसका बड़ा गोलाकार घास का मैदान है। मैदान के चारों ओर ऊंचे-ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ हैं। वहीं, मैदान के बीच में एक छोटा झीलनुमा क्षेत्र है।

डलहौजी जाएं तो यहां जरूर घूमें

1- गांधी चौक

डलहौजी का मुख्य बाजार गांधी चौक है। यहां पर आपको स्थानीय हस्तशिल्प, ऊनी कपड़े और अन्य चीजें मिल सकती हैं। इसके आसपास कई कैफे और रेस्तरां भी मौजूद हैं।

2- कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य

डलहौजी से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य बेहद ही खूबसूरत जगह है। देवदार, ओक और चीड़ के घने जंगलों से घिरे इस क्षेत्र को हिमाचल के सबसे खूबसूरत वन क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहां रास्ते में आप हिमालयी पक्षियों और जंगली जानवरों को देख सकते हैं।

3- चंबा

हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने और ऐतिहासिक शहरों में से एक चंबा भी है। यहां स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर अपनी प्राचीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह डलहौजी से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

4- चमेरा झील

डलहौजी से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चमेरा झील का नजारा काफी खूबसूरत होता है। नीले पानी और आसपास की पहाड़ियों का बेहद मनमोहक नजारा देखने को मिलता है।

5- सातधारा फॉल्स

यह सात प्राकृतिक जलधाराओं के मिलने से बना है। माना जाता है कि यहां के पानी में कुछ प्राकृतिक खनिज मौजूद हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने जाते हैं। झरने के आसपास का वातावरण बेहद ही शांत होता है। इसके आसपास ही हरियाली के बीच आप कुछ देर बैठकर सुकून के पल बिता सकते हैं।

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