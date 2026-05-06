दूध उबालना यूं तो बेहद आसान काम है, लेकिन ये काम तब बढ़ जाता है जब जरा सी नजर हटते ही दूध उबलकर गैस से लेकर किचन की स्लिप पर फैल जाता है। इससे न केवल दूध बर्बाद होता है बल्कि गैस से लेकर किचन तक गंदी हो जाती है। कई लोग दूध का उफनकर गिरना शुभ नहीं मानते हैं।

गर्मियों में कई बार ज्यादा दूध होने पर लंबे समय तक गैस के पास खड़े होकर उसे गर्म करना भी लोगों को रास नहीं आता है। या फिर कई बार गैस पर दूध रखने के बाद लोग उसे भूल जाते हैं। ऐसे में अगर आप नहीं चाहते हैं कि अगली बार से आपके यहां भी दूध उफनकर गिरे तो आपको कुछ टिप्स फॉलो करने चाहिए। इनसे आप इस दिक्कत को काफी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं।

जब आप किसी भी बर्तन में दूध को उबलने के लिए रखें तो हमेशा ध्यान से उसमें कोई न कोई बड़ी चम्मच या चमचा डाल दें। ऐसा करने से दूध उफन कर बाहर नहीं निकलेगा। आप बड़ी या छोटी चम्मच दूध के बर्तन के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दूध भी उफनकर बाहर नहीं निकले तो उसे रोकने के लिए आप एक तरीका और भी अपना सकते हैं। इसके लिए आप जिस भी बर्तन में दूध उबालें उसके किनारों पर मक्खन लगा दें। दूध उबालते समय दूध के पैन के ऊपर कोई लकड़ी की चम्मच या स्पैचुला रख दें। ऐसा करने से दूध ऊपर नहीं निकल पाएगा उसकी भाप निकलती रहेगी। अगर लकड़ी का स्पैचुला नहीं है तो आप बेलन या लकड़ी का ब्लैंडर भी इस बर्तन पर रख सकते हैं। अगर आप किचन में हैं तभी दूध उबलकर बाहर गिरने वाला है घबराए नहीं। तुरंत जरा सा पानी दूध पर छिड़क दें। ऐसा करने से दूध के झाग बैठ जाएंगे। साथ ही दूध उफन कर बर्तन से बाहर गिरने से बच जाएगा।

ये सभी तरीके आपके काम आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ सर्तकता भी जरूरी है। गैस पर जब भी दूध को गर्म करने के लिए रखें उसका फ्लेम स्लो रखें। ऐसा करने से दूध उफनकर गिरने की संभावना कम होती है। साथ ही दूध गर्म करने वाले बर्तन को कभी भी पूरी तरह प्लेट से ढकें नहीं। ऐसा करने से दूध जरूर उफनकर गिरता है। बड़े बर्तन में दूध रखें ताकि हल्का उफान आने पर दूध अंदर ही रह जाए।