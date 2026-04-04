गर्मियों में आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा है। बच्चे हो या बड़े हर किसी को आइसक्रीम का स्वाद पसंद होता है। अक्सर लोग रात में खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं। यूं तो बाजार में इसके कई ऑप्शन उपलब्ध हैं, लेकिन आप घर पर दूध को गाढ़ा करके बड़ी आसानी से दूध वाली आइसक्रीम बना सकती हैं। यह बिल्कुल रबड़ी और कुल्फी जैसा स्वाद देगी। आइए जानें बाजार जैसी आइसक्रीम घर में बनाने का तरीका।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

फुल क्रीम दूध- 1 लीटर

हरी इलायची-1 से 2

चीनी

मेवा

फ्लेवर कलर (वैकल्पिक)

दूध की आइसक्रीम रेसिपी (Homemade Milk Ice Cream Recipe)

सबसे पहले किसी बर्तन में दूध निकालकर उसे गैस पर उबलने के लिए रख दें। इसे ध्यान से बीच-बीच में चलाते रहें ताकि दूध बर्तन के तले पर न लग जाए। दूध हल्का गाढ़ा होने लगे तो उसमें ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल दें। साथ में इलायची को छिलकर कूटकर डाल दें। थोड़े ड्राई फ्रूट्स बाद के लिए बचा कर भी रखें। फिर इसमें चीनी डालें और दूध को पकाएं। दूध ठंडा होने के बाद इसमें फूड कलर मिलाएं। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसकी बजाए आप इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकती हैं। दूध गाढ़ा होने पर उसे आइसक्रीम मोल्ड (सांचा) में डालें। अब थोड़े से गार्निश करने के लिए बचे हुए ड्राई फ्रूट्स डालें। इसे फ्रिज में 4-5 घंटे के लिए जमाने के लिए रख दें।

दूध की आइसक्रीम बनाने की दूसरी विधि

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 लीटर दूध

1 +1/2 कटोरी चीनी

1 छोटी कटोरी मिल्क पाउडर

3 चम्मच कॉर्न फ्लोर

1 चम्मच वैनिला एसेंस

दूध से घर में कुल्फी जैसे स्वाद वाली आइसक्रीम बनाने का तरीका

1 लीटर दूध को मलाई सहित गर्म करने के लिए रख दें। गैस का फ्लैम धीमा रखें और दूध को पकाएं। अब मिल्क पाउडर डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद आधा कप दूध मे कॉर्नफ्लौर मिक्स करके मिला दें। इसे भी सही से पकाएं। मिश्रण को ठंडा होने दे । इसके बाद वनिला एस्सेंस मिलाएं और मिक्स करें। अब इसे आइसक्रीम मोल्ड में जमने के लिए फ़्रीज़र मे रख दें। 3-4 घंटों के बाद निकालकर इसे एक बार ब्लैंड कर लें। फिर जमने के लिए रख दें। अगर आप चाहें तो काजू बादाम भी डाल सकते हैं। 7-8 तक फ्रीजर में जमने के बाद स्कूप से निकाल कर सर्व करें।