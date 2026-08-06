भारत में दूध में मिलावट का मामला एक बार फिर चर्चा में है। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के कमिश्नर तु तुकाराम मुंढे ने हाल ही में इंटरव्यू में कथित सिंथेटिक और केमिकल वाले दूध के कारोबार को लेकर कई अहम बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान ऐसा नेटवर्क सामने आया, जिसमें अलग-अलग लोग मिलकर नकली दूध तैयार करने का काम कर रहे थे। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मिलावटी दूध का लगातार सेवन पाचन तंत्र, लिवर और किडनी जैसी कई समस्याओं का कारण बन सकता है। हालांकि, मामले की जांच अभी जारी है।

कैसे तैयार किया जा रहा था कथित सिंथेटिक दूध?

फूडफार्मर (FoodPharmer)को दिए इंटरव्यू में तुकाराम मुंढे ने बताया कि जांच के दौरान सिंथेटिक और केमिकल वाला दूध तैयार किए जाने के संकेत मिले। उनके अनुसार, एक व्यक्ति स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध करा रहा था, जबकि दूसरा केमिकल और इमल्सीफायर सप्लाई कर रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इन्हें मिलाकर दूध जैसा मिश्रण तैयार किया जा सके।

उन्होंने बताया कि इसमें कॉस्टिक सोडा और कुछ अन्य चीजों के साथ शैंपू का भी इस्तेमाल किए जाने के आरोप सामने आए हैं। मुंढे ने इसे पूरी तरह गैरकानूनी और बेहद गंभीर मामला बताया।

मिलावट का मकसद क्या था?

तुकाराम मुंढे के मुताबिक, कथित केमिकल वाले दूध को तैयार करने की लागत असली दूध की तुलना में कम पड़ती है। ऐसे दूध को सामान्य दूध में मिलाकर उसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है और फिर बाजार में बेच दिया जाता है। इससे मिलावट करने वालों को आर्थिक फायदा होता है।

कहां-कहां हो सकती है मिलावट?

मुंढे ने दावा किया कि जांच में यह भी सामने आया है कि मिलावट कई स्तरों पर हो सकती है। उनके मुताबिक, यह काम किसान स्तर, दूध संग्रह केंद्र (Milk Collection Centre), चिलिंग सेंटर और सप्लाई चेन के अन्य हिस्सों में भी किए जाने की आशंका है। इसके बाद यही दूध डेयरियों या अन्य डेयरी उत्पादों तक पहुंच सकता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की जांच अभी जारी है और आगे और तथ्य सामने आ सकते हैं।

दूध में मिलावट रोकने का क्या है समाधान?

तुकाराम मुंढे का मानना है कि दूध की डिजिटल ट्रेसबिलिटी (Digital Traceability) इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि दूध की हर बूंद को उसके स्रोत तक ट्रैक किया जा सके, तो मिलावट पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। इसके लिए किसानों, उनके पशुओं और रोजाना होने वाले दूध उत्पादन का डिजिटल रिकॉर्ड होना जरूरी है।

उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में इस दिशा में काम शुरू किया गया है। अगर किसी गांव से सामान्य उत्पादन से अधिक दूध आने लगे, तो सिस्टम तुरंत इसकी पहचान कर सकता है और जांच शुरू की जा सकती है।

जानवरों की पहचान से भी मिल सकती है मदद

मुंढे ने बताया कि पशुपालन विभाग के पास जानवरों की ईयर टैगिंग (Ear Tagging) की व्यवस्था पहले से मौजूद है। इसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन (NDLM) पोर्टल पर भी पशुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है।

उनका कहना है कि अगर इन रिकॉर्ड्स को दूध खरीद प्रणाली से जोड़ा जाए, तो मिलावट के मामलों को काफी हद तक रोका जा सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि सिंथेटिक या केमिकल वाला दूध बनाने और बेचने वालों के खिलाफ संगठित अपराध और आर्थिक अपराध के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

असली और सिंथेटिक दूध में क्या फर्क है?

इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने जब बेंगलुरु के साइटकेयर हॉस्पिटल्स (Cytecare Hospitals) में GI और HPB सर्जरी के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. आदित्य वी. नरगुंड के मुताबिक, असली दूध प्राकृतिक रूप से प्रोटीन, कैल्शियम, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत होता है।

वहीं, सिंथेटिक या कैमिकल वाला दूध देखने में असली दूध जैसा लग सकता है, लेकिन उसमें प्राकृतिक पोषण नहीं होता। इसे सिर्फ दूध जैसा दिखाने और गाढ़ापन देने के लिए अलग-अलग पदार्थ मिलाए जा सकते हैं।

मिलावटी दूध पीने से क्या हो सकते हैं नुकसान?

पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. जगदीश हिरेमठ ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान बताया कि यदि दूध में डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा या अन्य केमिकल मिले हों, तो इनके सेवन से तुरंत पेट दर्द, उल्टी, दस्त और गले में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

अगर लंबे समय तक ऐसे मिलावटी दूध का सेवन किया जाए, तो इससे पाचन तंत्र, लिवर और किडनी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। शिशु, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए इसका खतरा और अधिक हो सकता है।

अस्वीकरण: यह लेख पब्लिक डोमेन में मौजूद जानकारी और विशेषज्ञों से मिली जानकारी पर आधारित है। कोई भी रूटीन शुरू करने से पहले हमेशा अपने अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।