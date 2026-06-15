सुबह की पहली रोशनी जब दरवाजे, खिड़कियों और आंगन पर दस्तक देती है, तो पूरा घर प्राकृतिक रोशनी से जगमगा उठता है। भारत में जहां आप सुबह के वक्त आंख खोलते हैं तो वहीं, दुनिया के कई देशों में रात होती है और लोग सोने की तैयारी करते हैं। दरअसल, ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी के अलग-अलग हिस्सों के अपने-अपने टाइम जोन होते हैं। लेकिन इस धरती पर कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर सूरज कई दिनों तक डूबता ही नहीं है।

मान लीजिए कि रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन आसमान अब भी दोपहर की तरह रोशनी से भरा हुआ हो। सुनने में यह भले ही अजीब लगे, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में यह एक वास्तविक प्राकृतिक घटना है। वहां, गर्मियों के दौरान सूरज कई दिनों तक क्षितिज के नीचे नहीं जाता, जिसके कारण रात में भी उजाला बना रहता है। इस अद्भुत प्राकृतिक घटना को ‘मिडनाइट सन’ कहा जाता है।

क्यों नहीं डूबता सूरज

यह घटना पृथ्वी के अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुके होने के कारण होती है। आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के पास स्थित क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में सूरज लगातार कई दिनों, हफ्तों और कुछ जगहों पर महीनों तक दिखाई देता है। ऐसे में वहां रहने वाले लोग आधी रात को भी दिन जैसी रोशनी का अनुभव करते हैं। दुनिया में ऐसे 7 जगह हैं, जहां पर सूरज रात में भी चमकता रहता है। आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में।

1- नॉर्वे

नॉर्वे दुनिया के उन देशों में से एक है जहां पर कई दिनों तक रात में भी रोशनी रहती है। खासकर गर्मियों के दौरान सूरज कई दिनों तक नहीं डूबता। आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित ट्रोम्सो और स्वालबार्ड जैसे क्षेत्रों में हफ्तों और कई बार महीनों तक सूर्यास्त नहीं होता। स्वालबार्ड में लगभग अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त के अंत तक सूरज क्षितिज के नीचे नहीं जाता है। इस दौरान रात में भी आसमान रोशनी से भरा रहता है।

2- आइसलैंड

आइसलैंड में गर्मियों में दिन काफी लंबे होते हैं। आर्कटिक सर्कल के ठीक नीचे स्थित आइसलैंड में जून और जुलाई के महीनों में सूरज पूरी तरह नहीं डूबता या बहुत कम समय के लिए क्षितिज के नीचे जाता है। इस दौरान रात के समय भी आसमान में हल्का उजाला बना रहता है। रात में फैली सुनहरी रोशनी के चलते यह देश फोटोग्राफरों, प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है।

3- फिनलैंड

फिनलैंड के उत्तरी हिस्से में मिडनाइट सन का नजारा दो महीने से भी अधिक समय तक देखने को मिलता है। लैपलैंड जैसे क्षेत्रों में मई से अगस्त तक लगभग लगातार दिन जैसा उजाला रहता है। लगातार रोशनी के कारण यहां के लोगों की दिनचर्या भी बदल जाती है। कई लोग कम सोते हैं और अधिक समय बाहर बिताते हैं। पर्यटक भी यहां देर रात कैनोइंग, जंगलों में घूमने और झीलों किनारे कैंपिंग का लुत्फ उठाते हैं।

4- स्वीडन

स्वीडन भी दुनिया के उन देशों में से एक है जहां पर रात के समय सूरज नहीं डूबता है। गर्मियों के मौसम में इसके उत्तरी हिस्सों में लगभग 24 घंटे सूरज दिखाई देता है। इसके साथ ही किरूना जैसे क्षेत्रों में कई हफ्तों तक आधी रात में भी सूरज देखने को मिलता है। इस दौरान यहां के लोग मिडसमर उत्सव मनाते हैं।

5- अलास्का

पृथ्वी जब अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकती है तो अलास्का में भी रात के समय उजाला रहता है। अलास्का के उत्तरी शहर उट्कियागविक, जिसे पहले बैरो नाम से जाना जाता था, वहां पर मई के मध्य से लेकर जुलाई के अंत तक लगभग 80 दिनों तक लगातार सूरज दिखाई देता है। इस दौरान रात के 12 बजे भी आसमान में दिन जैसी रोशनी रहती है।

6- कनाडा

कनाडा के उत्तरी क्षेत्रों, नुनावुत, यूकोन और नॉर्थवेस्ट टेरिटरीज जैसे आर्कटिक क्षेत्रों में सूरज 24 घंटे और कई बार लगातार कई हफ्तों तक दिखाई देता है। यहां पर रात में आसमान सुनहरी चमक से भर उठता है। इस दौरान लोग देर रात तक घूमने जाते हैं। मछली पकड़ने और अन्य कई काम करते हैं।

7- अंटार्कटिका

अंटार्कटिका दुनिया का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है, जो पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। यह पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप माना जाता है। लेकिन, यहां पर भी गर्मियों के दौरान कई दिनों तक सूरज नहीं डूबता। दक्षिणी ध्रुव पर सूरज सितंबर में एक बार उगता है और फिर मार्च तक नहीं डूबता। यानी लगभग 6 महीने तक यहां सूर्यास्त नहीं होता है। यहां कोई स्थायी आबादी नहीं रहती, लेकिन विभिन्न देशों के वैज्ञानिक शोध केंद्रों में वैज्ञानिक और शोधकर्ता अस्थायी रूप से रहते हैं। कई महीनों तक उन्हें दिन और रात का अंतर ही महसूस नहीं होता है।

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