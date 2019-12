Merry Christmas, Happy Christmas Day 2019 Wishes Images, Quotes, Status, SMS, Messages, Photos, Pics: हर साल 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जाता है। यह दिन यीशु मसीह, ईश्वर के पुत्र और ईसाई धर्म के पवित्र त्रिमूर्ति (पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा) के जन्म का प्रतीक है। बाइबल के अनुसार, मसीह का जन्म बेथलहम में मदर मैरी और संत जोसेफ के लिए एक स्थिर में हुआ था। जब वह पवित्र आत्मा के माध्यम से चमत्कारिक रूप से गर्भ धारण करती थी, तब कुंवारी माता मरियम जोसेफ से जुड़ी थी। वह ईश्वर के एक दूत द्वारा इस बारे में भविष्यवाणी की गई थी, जिसने आगे कहा कि वह बच्चे को यीशु का नाम देगी और वह मसीहा या उद्धारकर्ता के रूप में जाना जाएगा।

क्रिसमस की दावत काफी बड़े पैमाने पर होती है जो पूरे परिवार को एक साथ मिलाता है। पारंपरिक क्रिसमस मील में भुना हुआ टर्की, जिंजरब्रेड, भुना हुआ चिकन, मिंस-पाई, क्रिसमस केक, पुडिंग, बैंगन, मैश्ड पोटैटो और वाइन जैसे व्यंजनों का समावेश होता है। इसके अलावा इस दिन को खास बनाने के लिए लोग एक दूसरे को मैसेज और कोट्स भी शेयर करते हैं। उन मैसेज और कोट्स के जरिए वह अपनों को ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं।

1. जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स गाते सैंटा आयें

और आपके जीवन में खुशियों को भर जायें

हैप्पी क्रिसमस

2. दोस्तों के साथ हर लम्हे में क्रिसमस है

दोस्ती की ये दुनिया दीवानी है

दोस्तों के बिना जिंदगी बेकार है

दोस्तों से ही तो जिंदगी में बहार है

हैप्पी मैरी क्रिसमस

3. ना रहे कोई ख्वाहिश अधूरी,

ना रहे कोई सपना अधूरा,

क्रिसमस दे आपको इतनी खुशियां,

कि आपके दिल का हर ख्वाब हो पूरा।।

हैप्पी मैरी क्रिसमस

4. जीसस का हाथ हो,

जीसस का साथ हो,

जीसस का निवास हो,

आपके जीवन में,

प्रकाश ही प्रकाश हो।।

हैप्पी मैरी क्रिसमस

5. यह क्रिसमस आपके लिए उत्साह,

प्यार और खुशियों से भरा हो,

आने वाला साल आपके लिए खुशी और संतोष लाए।

मेरी क्रिसमस!

6. क्रिसमस डे एक प्यारा त्योहार है,

मिलकर सभी ख़ुशी मनाये,

गम को भूलकर खुशियों के साथ सबको गले लगाये,

आपको हमारे तरफ से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं

7. इस क्रिसमस पर नई उम्मीदे और ढेर सारी उम्मीदे मन में आए,

God करे आपके सपने हकीकत बन जाएं,

इसलिए आपको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं

8. Christmas is full of beautiful things that marvel us but the most amazing of all is the opportunity to feel and share the love that fills lives.

Merry Christmas!