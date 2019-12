Merry Christmas 2019 Wishes Song, Video, Greetings, MP3 Songs For Whatsapp: क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हम क्रिसमस पर यीशु मसीह के जन्म का जश्न मनाते हैं। लोग क्रिसमस के दौरान गाने गाते हैं, डांस करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। लोग दोस्तों और रिश्तेदारों को गिफ्ट्स देते हैं। क्रिसमस के दौरान बच्चे बहुत खुश होते हैं। क्रिसमस को ‘एक्समस’ के नाम से भी जाना जाता है जिसका एक ही अर्थ है। जेम्स लॉर्ड पियरपोंट द्वारा “जिंगल बेल्स” क्रिसमस की पूर्व संध्या में सबसे अधिक गाया जाने वाला गाना है।

क्रिसमस के मौके पर और भी कई ऐसे बेहतरीन गाने हैं जो इस दिन को खास बनाते हैं। ऐसे में आप इस आर्टिकल की मदद से कई बेहतरीन और ट्रेंडिंग गानों की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। वैसे Jesus song को गाने का कोई दिन नहीं होता है, आपका जब मन करें आप गा सकते हैं। लेकिन कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जिस दिन इन गानों को गा सकते हैं जेसे की क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे, ईस्टर और पासओवर। ये गाने आपकी पार्टी में चार-चांद लगाने में मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं गानों की लिस्ट-

1. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way – Christmas Song: क्रिसमस का यह काफी पॉपुलर गाना है। इस गाने के बारे में हर कोई जानता है। बच्चों का यह पसंदीदा गाना होता है। साथ ही इस गाने को स्कूल, चर्च हर जगह गाया जाता है।

2. Mariah Carey, Ariana Grande, Justin Bieber Christmas Songs – क्रिसमस के लिए यह एक बेहतरीन सॉन्ग है। Justin Bieber के गाने खुद में ही काफी बेहतरीन होते हैं। यूट्यूब पर भी ट्रेंड कर रहा है। इस गाने को लगभग 22k लाइक्स मिले हैं और 717 कमेंट्स। इसके अलावा 4,096,583 views भी हैं।

3. All I Want For Christmas Is You by Justin Bieber, Mariah Carey- यह भी काफी ट्रेंडिंग गाना है। इस गाने को यूट्यूब पर 1.3M लाइक्स मिले हैं और 102,499 कमेंट्स। इसके अलावा 181,585,748 व्यूज भी हैं। इस क्रिसमस आप इस गाने को अपनी प्लेलिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

4. Oh Holy Night – HomeTown- क्रिसमस के लिए यह भी काफी सूदिंग गाना है। इस गाने को यूट्यूब पर 171k लाइक्स मिले हैं और 17,671,390 व्यूज। इसके अलावा 6,668 कमेंट्स भी हैं। यदि आपको सूदिंग गाना सुनना है, तो इस गाने को अपनी प्लेलिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App