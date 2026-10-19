पीरियड्स के दौरान ज्यादातर महिलाएं सेनेटरी नैपकिन (सैनिटरी पैड) का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी मेंस्ट्रुअल कप, डिस्क या पीरियड पैंटी के बारे में सोचा है? इनके नाम सुनकर मन में कई सवाल आ सकते हैं। जैसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या ये आरामदायक हैं और क्या इनसे लीकेज का डर नहीं रहता? अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहती हैं, तो यहां आपके कई सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं।

हर महिला की जरूरत, पीरियड्स में ब्लीडिंग और रोजमर्रा की दिनचर्या अलग होती है। ऐसे में जो प्रोडक्ट किसी एक के लिए आरामदायक है, जरूरी नहीं कि वह दूसरी महिला को भी उतना ही पसंद आए। इसलिए किसी ट्रेंड को देखकर फैसला करने के बजाय यह समझना जरूरी है कि कौन-सा विकल्प आपके लिए सही रहेगा। इं

डियन एक्स्प्रेस से बातचीत में अवनी वेलनेस की संस्थापक और सर्टिफाइड फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट सुजाता पवार ने बताया कि अब महिलाएं पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट को लेकर पहले से ज्यादा सजग हो रही हैं। वे सिर्फ यह नहीं देखतीं कि कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में आसान है या नहीं, बल्कि उसके मटेरियल, त्वचा पर होने वाले असर, सफाई और रोजमर्रा की जरूरतों के बारे में भी जानना चाहती हैं।

मेंस्ट्रुअल कप, डिस्क या पीरियड पैंटी, क्या है इनमें अंतर?

ये सभी प्रोडक्ट पीरियड्स के दौरान यूज होते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका अलग होता है। सही विकल्प चुनने के लिए पहले इनके बारे में जानकारी जुटाना जरूरी है।

रियूजेबल सैनिटरी पैड

अगर आप पहली बार दोबारा इस्तेमाल होने वाले पीरियड प्रोडक्ट को आजमाना चाहती हैं, तो कप या डिस्क के बजाय रियूजेबल सैनिटरी पैड से शुरुआत कर सकती हैं। इसका इस्तेमाल सामान्य पैड की तरह ही किया जाता है, इसलिए इसे अपनाना थोड़ा आसान लग सकता है। हालांकि, इस्तेमाल के बाद इसे सही तरीके से धोना, पूरी तरह सुखाना और साफ जगह पर रखना जरूरी है। गीले या ठीक से साफ न किए गए पैड का इस्तेमाल करने से त्वचा में परेशानी हो सकती है।

पीरियड पैंटी

पीरियड पैंटी दिखने में सामान्य अंडरवियर जैसी होती है, लेकिन इसकी खास बनावट पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग को सोखने में मदद करती है। जो महिलाएं सामान्य पैड इस्तेमाल नहीं करना चाहतीं, उनके लिए यह एक विकल्प हो सकता है। इसे चुनते समय इसकी सोखने की क्षमता जरूर देखें। हल्की और ज्यादा ब्लीडिंग के लिए अलग-अलग क्षमता वाली पैंटी मिलती हैं। अगर पीरियड्स में ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो ऐसी पैंटी चुनें जो आपकी जरूरत के मुताबिक हो। जरूरत पड़ने पर इसे दूसरे पीरियड प्रोडक्ट के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

मेंस्ट्रुअल कप

मेंस्ट्रुअल कप एक छोटा, लचीला कप होता है, जिसे वजाइना के अंदर लगाया जाता है। यह पीरियड्स के दौरान ब्लड को इकट्ठा करता है। इसे इस्तेमाल करने के बाद खाली करके साफ किया जाता है। निर्देशों के मुताबिक दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप पहली बार कप इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसे लगाने और निकालने का सही तरीका सीखने में थोड़ा समय लग सकता है। इसके अलावा, आपको यह भी समझना होगा कि अपनी ब्लीडिंग और प्रोडक्ट के निर्देशों के मुताबिक इसे कब खाली करना है। शुरुआत में असहज महसूस होना संभव है, लेकिन तेज दर्द या लगातार परेशानी को सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

मेंस्ट्रुअल डिस्क

मेंस्ट्रुअल डिस्क भी वजाइना के अंदर इस्तेमाल होने वाला पीरियड प्रोडक्ट है। यह कप से अलग तरीके से फिट होती है और ब्लड को इकट्ठा करती है। इसे लगाने और निकालने का तरीका मेंस्ट्रुअल कप से अलग होता है। इसलिए पहली बार इस्तेमाल करने से पहले इसके निर्देश अच्छी तरह पढ़ें। सही तरीके से फिट न होने पर लीकेज या असहजता हो सकती है। अगर आप पहली बार कोई नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने जा रही हैं, तो सुजाता पवार की सलाह है कि जल्दबाजी में फैसला न लें। पहले घर पर और संभव हो तो हल्की ब्लीडिंग वाले दिन इसे आजमाएं। इससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि वह प्रोडक्ट आपकी दिनचर्या और जरूरतों के हिसाब से ठीक है या नहीं।

क्या बार-बार इस्तेमाल होने वाले पीरियड प्रोडक्ट सुरक्षित हैं?

कई महिलाओं को लगता है कि एक ही पीरियड प्रोडक्ट को बार-बार इस्तेमाल करने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल और सफाई करने पर रियूजेबल पीरियड प्रोडक्ट नियमित इस्तेमाल के लिए सुरक्षित हो सकते हैं।

मदरहुड हॉस्पिटल, गुरुग्राम की सीनियर कंसल्टेंट (प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ) डॉ. किरण यादव ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इन प्रोडक्ट का सही आकार और मटेरियल चुनना, इस्तेमाल के निर्देशों का पालन करना और साफ-सफाई का ध्यान रखना जरूरी है।

इस्तेमाल के बाद इन बातों का रखें ध्यान

हाथ साफ करें: मेंस्ट्रुअल कप या डिस्क लगाने और निकालने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोएं। सफाई के निर्देश पढ़ें: कप और डिस्क को साफ करने का तरीका निर्माता के निर्देशों के मुताबिक ही अपनाएं। समय पर बदलें या खाली करें: कप और डिस्क को जरूरत से ज्यादा देर तक अंदर न रखें। ब्लीडिंग और प्रोडक्ट के निर्देशों के अनुसार इन्हें खाली करें। पैड और पैंटी को अच्छी तरह सुखाएं: इस्तेमाल के बाद इन्हें निर्देशों के मुताबिक धोएं और पूरी तरह सूखने के बाद ही रखें। साफ और सूखी जगह पर रखें: गीले प्रोडक्ट को मोड़कर रखने या अगली बार इस्तेमाल करने से बचें। हर प्रोडक्ट की सफाई का तरीका एक जैसा नहीं होता। इसलिए सभी को एक ही तरीके से धोना या साफ करना सही नहीं है।

सुजाता पवार के मुताबिक, एक आम गलती यह है कि महिलाएं किसी प्रोडक्ट को बार-बार इस्तेमाल होने वाला समझकर लंबे समय तक लगाए रखती हैं। जबकि रियूजेबल होने का मतलब यह नहीं है कि उसे जरूरत से ज्यादा देर तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

लीकेज, खुजली या संक्रमण से कैसे बचें?

काम पर जाना हो, सफर करना हो या लंबे समय तक घर से बाहर रहना हो, पीरियड्स में लीकेज की चिंता कई महिलाओं को परेशान करती है। नए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते समय यह चिंता और बढ़ सकती है। डॉ. किरण यादव के मुताबिक, गलत आकार का प्रोडक्ट चुनना, मेंस्ट्रुअल कप को ठीक से न लगाना, सफाई में लापरवाही करना और जरूरत से ज्यादा समय तक इस्तेमाल करना लीकेज या असहजता की वजह बन सकता है। इसके अलावा, कुछ महिलाओं को प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए गए मटेरियल या उसकी सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट से एलर्जी या जलन भी हो सकती है।

इन लक्षणों पर ध्यान दें

लगातार खुजली या जलन होना

असामान्य डिस्चार्ज आना

दुर्गंध महसूस होना

सूजन या दर्द होना

बुखार आना

अगर इनमें से कोई लक्षण दिखाई दे, तो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल रोक दें और स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। बार-बार परेशानी होने पर यह न सोचें कि शरीर को नए प्रोडक्ट की आदत पड़ने में समय लग रहा है। इसकी वजह समझना जरूरी है।

किन महिलाओं को इस्तेमाल से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए?

रियूजेबल पीरियड प्रोडक्ट हर महिला के लिए एक जैसा विकल्प नहीं होते। कुछ स्थितियों में इन्हें चुनने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। डॉ. किरण यादव के मुताबिक, जिन महिलाओं को बार-बार संक्रमण होता है, बिना स्पष्ट वजह के पेल्विक हिस्से में दर्द रहता है, पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है या स्त्री रोग से जुड़ी कोई समस्या है, उन्हें अपनी स्थिति के अनुसार सलाह लेनी चाहिए। प्रोडक्ट चुनते समय ब्लीडिंग की मात्रा, शरीर की बनावट, आराम और मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखना जरूरी है।

आखिर आपके लिए कौन-सा विकल्प सही है?

अगर आप पहली बार रियूजेबल पीरियड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने जा रही हैं, तो अपनी सुविधा से शुरुआत करें। सोचें कि आप अंदर इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट अपनाने में सहज हैं या नहीं, आपकी ब्लीडिंग कितनी होती है और क्या आपके पास उसे साफ करने व सुखाने की सही व्यवस्था है। जरूरी नहीं कि आप तुरंत सामान्य पैड का इस्तेमाल छोड़ दें। अलग-अलग विकल्पों को समझकर और अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला लेकर ही आगे बढ़ें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और संबंधित विशेषज्ञों से बातचीत पर आधारित है। पीरियड्स से जुड़ी किसी भी नई दिनचर्या या प्रोडक्ट को अपनाने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार डॉक्टर की सलाह लें।