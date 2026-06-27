गर्मी का मौसम शुरू होते ही कपड़ों का चुनाव सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। तेज धूप, उमस और 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में ऐसे कपड़े पहनना जरूरी हो जाता है जो शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखें। यही वजह है कि वर्ष 2026 में पुरुषों के समर फैशन का फोकस केवल आकर्षक दिखने पर नहीं, बल्कि आराम पर भी है। इस बार फैशन की दुनिया में हल्के, ब्रिथेबल और नेचुरल कपड़ों को सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है। पहले जहां कॉटन टी-शर्ट और डेनिम जींस गर्मियों की पहली पसंद मानी जाती थी, वहीं अब लिनेन शर्ट, को-ऑर्ड सेट, रिलैक्स्ड फिट पैंट और पेस्टल रंगों ने पुरुषों की अलमारी में अपनी खास जगह बना ली है।

लिनेन शर्ट क्यों बनी इस सीजन की सबसे बड़ी पसंद

लिनेन शर्ट हल्की, हवा पार होने वाली और पसीना जल्दी सोखने वाली होती है, जिससे गर्मी में आराम मिलता है। (Gemini Generated Image)

इस साल सबसे ज्यादा चर्चा लिनेन शर्ट की हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लिनेन नेचुरल रेशों से तैयार होने वाला ऐसा कपड़ा है, जिसमें हवा आसानी से गुजरती है और शरीर लंबे समय तक ठंडा महसूस करता है। यह कपड़ा पसीने को जल्दी सोखकर बाहर निकाल देता है, जिससे उमस कम महसूस होती है। हल्की सिलवटें भी इसकी खूबसूरती का हिस्सा मानी जाती हैं, इसलिए इसे बार-बार प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। सफेद, बेज, हल्का नीला और ऑलिव जैसे रंगों में लिनेन शर्ट इस समय सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं। ऑफिस से लेकर छुट्टियों और दोस्तों के साथ घूमने तक, एक ही शर्ट को अलग-अलग तरीके से पहनकर कई आकर्षक लुक तैयार किए जा सकते हैं।

को-ऑर्ड सेट ने आसान बना दिया स्टाइलिश दिखना

प्रिंट वाली शर्ट, पैंट और शॉर्ट्स के को-ऑर्ड सेट पुरुषों की पसंद बन रहे हैं। (Gemini Generated Image)

पुरुषों के बीच को-ऑर्ड सेट का चलन तेजी से बढ़ा है। इसमें एक ही रंग या एक जैसे डिजाइन वाली शर्ट और पैंट अथवा शॉर्ट्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि कपड़ों को अलग-अलग मिलाने की परेशानी नहीं रहती और कुछ ही मिनटों में पूरा लुक तैयार हो जाता है। हल्के बेज, सेज ग्रीन, पाउडर ब्लू और क्रीम रंग के को-ऑर्ड सेट इस समय सबसे अधिक पसंद किए जा रहे हैं। यात्रा, बीच वेकेशन, कैफे आउटिंग और वीकेंड ब्रंच जैसे मौकों पर यह पहनावा बेहद आकर्षक और आरामदायक माना जा रहा है।

40 डिग्री से अधिक गर्मी में कौन-से फैब्रिक सबसे बेहतर

तेज गर्मी में केवल फैशन नहीं, बल्कि कपड़े का चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। लिनेन, कॉटन-लिनेन मिश्रण, ऑर्गेनिक कॉटन, सीरसकर और बांस से बने कपड़े इस मौसम के लिए सबसे उपयुक्त हो सकते हैं। इन फैब्रिक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शरीर में हवा का संचार बनाए रखते हैं और पसीने को जल्दी सूखने में मदद करते हैं। इसके विपरीत मोटे डेनिम, पॉलिएस्टर और नायलॉन जैसे सिंथेटिक कपड़े गर्मी को शरीर के अंदर रोक लेते हैं, जिससे अधिक पसीना आता है और असहजता महसूस होती है। यदि तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहता है, तो हल्के रंगों और प्राकृतिक फैब्रिक का चुनाव करना सबसे बेहतर माना जाता है।

पेस्टल रंगों का बढ़ा क्रेज, तेज रंगों से बन रही दूरी

बटर येलो, मिंट ग्रीन, लैवेंडर, पीच, पाउडर ब्लू और सेज ग्रीन जैसे पेस्टल रंग इस साल समर फैशन पर छाए हुए हैं। (Gemini Generated Image)

इस साल पुरुषों के फैशन में चटक और गहरे रंगों की तुलना में हल्के और सॉफ्ट रंगों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। बटर येलो, मिंट ग्रीन, लैवेंडर, पीच, पाउडर ब्लू, सेज ग्रीन और आइस ग्रे जैसे पेस्टल रंग फैशन लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। इन रंगों की खासियत यह है कि ये धूप में कम गर्म होते हैं और देखने में भी आंखों को सुकून देते हैं। यही कारण है कि बड़े फैशन ब्रांड भी अपने समर कलेक्शन में इन रंगों को प्रमुखता से शामिल कर रहे हैं। हल्के रंगों के कारण पूरा लुक अधिक फ्रेश, क्लासी और प्रीमियम दिखाई देता है।

स्किन टोन के अनुसार रंग चुनेंगे तो और निखरेगा व्यक्तित्व

कपड़ों का रंग चुनते समय केवल ट्रेंड देखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपनी त्वचा के रंग का ध्यान रखना भी जरूरी है। गोरी त्वचा वाले पुरुषों पर हल्का नीला, लैवेंडर और मिंट ग्रीन जैसे रंग अधिक आकर्षक लगते हैं। गेहुआं रंगत वाले लोगों पर क्रीम, बेज, ऑलिव और पीच रंग बेहतरीन दिखाई देते हैं। वहीं सांवली त्वचा वाले पुरुष यदि ऑफ व्हाइट, मस्टर्ड, एमराल्ड ग्रीन, रस्ट और नेवी ब्लू जैसे रंग चुनते हैं तो उनका व्यक्तित्व और अधिक निखरकर सामने आता है। सही रंगों का चुनाव पूरे लुक को संतुलित और प्रभावशाली बना सकता है।

रिलैक्स्ड फिट कपड़ों ने बदली फैशन की परिभाषा

टाइट फिटिंग की जगह रिलैक्स्ड फिट कपड़े ट्रेंड में हैं, जो गर्मी में आराम के साथ स्टाइलिश लुक भी देते हैं। (Gemini Generated Image)

2026 में टाइट फिटिंग कपड़ों की जगह रिलैक्स्ड फिट और ढीले सिल्हूट वाले कपड़े तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। फैशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि गर्मियों में शरीर और कपड़ों के बीच थोड़ी जगह होना जरूरी है, ताकि हवा का संचार बना रहे। यही वजह है कि रिलैक्स्ड फिट ट्राउजर, ढीली लिनेन शर्ट और हल्के ओपन कॉलर वाले डिजाइन इस समय सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। यह ट्रेंड केवल आराम ही नहीं देता, बल्कि मॉडर्न और प्रीमियम फैशन का एहसास भी कराता है।

एक्सेसरीज भी बन रही हैं समर लुक का अहम हिस्सा

इन एक्सेसरीज से पूरा करें लुक। (Gemini Generated Image)

इस बार केवल कपड़ों पर ही नहीं, बल्कि एक्सेसरीज पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। हल्के फ्रेम वाले धूप के चश्मे, कैनवास स्नीकर्स, लोफर्स, बकेट हैट, मिनिमल डिजाइन वाली घड़ियां और कैनवास टोट बैग जैसे विकल्प पुरुषों के समर फैशन को नया आयाम दे रहे हैं। इन एक्सेसरीज की मदद से साधारण कपड़ों को भी आकर्षक बनाया जा सकता है। खास बात यह है कि इस वर्ष एक्सेसरीज में भी भारी और चमकदार डिजाइन की जगह सादगी और उपयोगिता को प्राथमिकता दी जा रही है।

एक ही लिनेन शर्ट से कई स्टाइलिश लुक किए जा सकते हैं तैयार

लिनेन शर्ट की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह भी है कि इसे कई तरह से स्टाइल किया जा सकता है। यही शर्ट ऑफिस में ट्राउजर के साथ फॉर्मल अंदाज देती है, तो छुट्टियों में शॉर्ट्स के साथ कैजुअल लुक तैयार कर देती है। यदि इसे सफेद बनियान या हल्की टी-शर्ट के ऊपर खुला पहन लिया जाए, तो यह ट्रैवल और बीच वेकेशन के लिए शानदार विकल्प बन जाती है। शाम के समय इसे गहरे रंग की पैंट और लोफर्स के साथ पहनकर पार्टी लुक भी तैयार किया जा सकता है। यही वजह है कि फैशन एक्सपर्ट्स इसे गर्मियों की सबसे उपयोगी खरीदारी मान रहे हैं।

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