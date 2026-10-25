करवाचौथ पर सुहागिन महिलाएं हाथ-पैरों में मेहंदी लगाती हैं। इस बार यह व्रत 29 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन निर्जला व्रत रखकर महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इन दिन पूजा-पाठ की तैयारी में महिलाओं को पूरा दिन निकल जाता है। दीवाली भी नजदीक है ऐसे में उसके लिए भी घरों में साफ-सफाई समेत तमाम काम चल रहे हैं। इस भागदौड़ में कई बार महिलाओं को अपने लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता है।

त्योहार है तो मेहंदी तो लगानी होती है लेकिन कई बार इतना समय नहीं होता है कि उसे बैठकर घंटों रचाया जाए। ऐसे में अगर आपको भी यही चिंता रहती है कि मेहंदी रचाने के लिए ज्यादा समय नहीं है लेकिन मेहंदी का रंग भी गहरा चाहिए तो यहां बताए तरीके आपके काम आ सकते हैं।

कई लोग ऐसे भी होते हैं जो घंटो मेहंदी लगा लें लेकिन उसके बाद भी रंग ठीक से नहीं चढ़ता है और मेहंदी का पेस्ट हटाने के बाद उसका रंग फीका-फीका सा लगता है। ऐसे में मेहंदी का रंग डार्क करने के लिए ये हैक आपके काम सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें बाजार में मिलने वाली केमिकल वाली मेहंदी इंस्टेंट रंग तो देती है लेकिन बहुत जल्दी हट जाती है। ऐसे में कोशिश करें कि गहरा रंग चाहिए तो नेचुरल मेहंदी का इस्तेमाल करें। मेहंदी हटाने के बाद एकदम से पानी में हाथ न दें।

मेहंदी का रंग डार्क करने के लिए मिलाएं ये चीज

अगर आप नेचुरल मेहंदी का इस्तेमाल कर रही हैं तो उसे घोलते समय सिर्फ सादा पानी न डालें। इसमें आप चायपत्ती का पानी इस्तेमाल करें।

नींबू और चीनी का घोल आएगा काम

मेहंदी लगाने के बाद जब यह सूखने लगे, तो रुई की मदद से थोड़ा सा नींबू-चीनी का घोल लगाया जा सकता है। इससे मेहंदी का पेस्ट त्वचा पर कुछ देर तक चिपका रह सकता है।

लौंग वाला हैक करें ट्राई

मेहंदी का रंग डार्क करने के लिए आप यह तरीका भी आजमा सकती हैं। जब मेहंदी सूख जाए तो उसे हटाने से पहले तबे पर कुछ लौंग डालकर गर्म करें। इससे निकलने वाले धुएं से हाथ को सेंके।

विक्स लगाएं लेकिन ये बात ध्यान रखें

मेहंदी का पेस्ट हटाने के बाद आप विक्स जैसे बाम लगा सकती हैं। यह गर्म होती है और हाथों को गर्माहट मिलती है। इससे रंग गाढ़ा हो सकता है।

मेहंदी हटाने के बाद लगाएं तेल

मेहंदी का पेस्ट सूखने के बाद उसे धीरे-धीरे हाथों से हटाएं। इसके बाद त्वचा पर थोड़ा सा नारियल तेल लगा सकती हैं। इससे त्वचा का रूखापन कम करने में मदद मिलती है।