Meetha aur paka papaya kharidne ki trick: पपीता न केवल पेट के लिए अच्छा होता है बल्कि इसमें विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। पपीते में पपेन (Papain) एंजाइम होता है, जो ब्लोटिंग से लेकर कब्ज और गैस की समस्याएं दूर करने का काम करता है। इसमें कम कैलोरी और उच्च फाइबर होता है।

इसे खाने से वजन घटाने में भी मदद मिलती है। ऐसे में पपीते को डाइट में शामिल करना चाहिए। बाजार से लोग पपीता घर लाते हैं और जब उसे काटते हैं तो कई बार वो कच्चा निकलता है या फिर स्वाद मीठा नहीं होता है। ऐसे में पपीता खरीदते समय आपको कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। आइए जानें पपीता खरीदते समय उसे बिना काटे कैसे पहचानें कि वो मीठा और पका है।

पपीता खरीदते समय न करें ये गलती

अक्सर लोग पपीता खरीदते हैं तो बस ये देखते हैं कि उसके ऊपर कोई दाग, फफूंद तो नहीं लगा है। सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा। पीली और नारंगी रंग की धारियां पपीता मीठा होने की पहचान है मगर इसमें सफेद रंग दिखना फंगस की भी पहचान है। इस बात का भी ध्यान रखें। आइए जानें पका-मीठा पपीता फल पहचानने का तरीके।

पपीता का रंग देखें

जब भी पपीता खरीदने जाएं तो देखें कि पपीता का निचला हिस्सा पीला या नारंगी हो। अगर यह हरा हुआ तो पपीता कच्चा निकल सकता है। अगर पपीता पर थोड़े काले धब्बे हैं तो यह पक चुका है मीठा होगा। ज्यादा कालापन या गहरे धब्बे होने पर यह अंदर से सड़ हो सकता है। पपीते पर पीले या नारंगी रंग की धारियां दिख रही हैं तो पका हो सकता है।

फल को दबा कर देखें

पपीता अगर सख्त महसूस हो तो यह कच्चा हो सकता है। हल्का नरम होने पर यह पका हो सकता है। दबाने पर यह अंदर धंस जाए तो यह सड़ा हो सकता है। बहुत ज्यादा नरम या सख्त फल लेने से बचना चाहिए। पपीते को हाथ में लेकर यह चीजें खरीदते समय जरूर देखें।