हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक राजेंद्र कुमार आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन शानदार अभिनय और व्यक्तित्व के उन्हें आज भी याद किया जाता है। राजेंद्र कुमार वह अभिनेता थे, जिनकी फिल्म सिनेमाघरों में लगातार 25 से 50 हफ्तों तक चलती रहती थीं। इसी के चलते 1960 के दशक में अभिनेता को ‘जुबली कुमार’ कहा जाता था। कला और सिनेमा में उनके श्रेष्ठ योगदान के लिए भारत सरकार ने 1969 में पद्म श्री से सम्मानित किया था। सिनेमाई पर्दे पर राजेंद्र कुमार की जोड़ी कई अभिनेत्रियों के साथ जमी, जिसमें से एक मीना कुमारी भी थीं।

राजेंद्र कुमार की पहली फिल्म

मीना कुमारी ने 38 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा था। लेकिन इतनी कम उम्र में उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए जो योगदान दिया उसे दर्शक हमेशा याद रखेंगे। दिवंगत अभिनेता राजेंद्र कुमार की जोड़ी उस दौर की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ चिराग कहां रोशनी कहां (1959), दिल एक मंदिर (1963) और प्यार का सागर (1961) जैसी फिल्मों में काफी पसंद की गई थी। यहां तक कि राजेंद्र कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भी मीना कुमारी के साथ ही की थी। अपने एक पुराने इंटरव्यू में अभिनेता ने बताया था कि शूटिंग के दौरान मीना कुमारी किस तरह उनका हौसला बढ़ाती थीं और उन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया।

मीना कुमारी को इस नाम से बुलाते थे राजेंद्र कुमार

राजेंद्र कुमार ने कहा था कि, मैं मीना जी के बहुत करीब था। हमने साथ में कई खूबसूरत फिल्मों में काम किया। मैं हमेशा उन्हें सम्मान के साथ ‘मेम साहब’ कहकर बुलाता था, क्योंकि वह मुझसे सीनियर थीं। वह बेहद दयालु, सहयोगी और सरल स्वभाव की इंसान थीं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा।”

गलती होने पर क्या कहती थीं मीना कुमारी

मीना कुमारी के साथ अपनी पहली शूटिंग का अनुभव साझा करते हुए राजेंद्र कुमार कहते हैं कि, मैंने उनसे कहा था कि मैं नया हूं, इसलिए मुझे मार्गदर्शन दीजिए। उन्होंने जवाब दिया, तुम अच्छा काम करते हो, ऐसा क्यों कह रहे हो’, मैंने कहा कि आपसे सीखना मेरे लिए हमेशा खुशी की बात है। वह मेरी बहुत मदद करती थीं। अगर कोई शॉट ठीक नहीं होता था, तो वह धीरे से कहती थीं कि एक और टेक ले लिया जाए। उनकी ये बातें मैं कभी नहीं भूल सकता।”

सीखने और आगे बढ़ने का बेहतर तरीका क्या है

कलाकारों के बीच इस तरह निजी तौर पर सुझाव देना क्यों फायदेमंद होता है के सवाल पर अभिनेता कहते हैं कि, किसी की गलती को सबके सामने बताने के बजाए निजी तौर पर सुधारना सीखने और आगे बढ़ने का बेहतर तरीका माना जाता है। इससे व्यक्ति का सम्मान भी बना रहता है और उसका आत्मविश्वास भी नहीं टूटता। यानी सामने वाली की गलती सबके सामने बताने के बजाए उसे निजी तौर पर बताना उसके करियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

इसी बात का समर्थन बेंगलुरु के वसावी हॉस्पिटल्स में काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य शिक्षक सुभाष एचजे भी करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान वह कहते हैं कि, जब किसी को सम्मान के साथ और निजी तौर पर सुझाव दिया जाता है, तो वह उसे खुले मन से स्वीकार करता है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इससे आपसी विश्वास, सम्मान और अच्छे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। इसके आगे वह कहते हैं कि, “ऐसे व्यवहार से व्यक्ति अच्छा महसूस करता है और बेहतर करने के लिए प्रेरित रहता है। साथ ही उसे यह भरोसा भी होता है कि सामने वाला उसकी भलाई चाहता है। यही वजह है कि राजेंद्र कुमार हमेशा मीना कुमारी के प्रति सम्मान और गहरा जुड़ाव महसूस करते थे।”

सबसे सामने आलोचना क्यों नहीं करनी चाहिए

इसके विपरीत जाएं, यानी अगर किसी की आलोचना सबसे सामने और कठोर शब्दों में की जाए, तो उसका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। इससे शर्म, चिंता और तनाव जैसी भावनाएं पैदा हो सकती हैं। सुभाष एचजे कहते हैं कि, कई बार सार्वजनिक आलोचना व्यक्ति को सीखने के बजाय रक्षात्मक बना देती है। इसलिए अगर किसी को बेहतर बनाना ही उद्देश्य है, तो उसे अकेले में और विनम्र शब्दों में सुझाव देना सबसे सही तरीका है।”

आज के समय में कितनी जरूरी हैं मीना कुमारी ये बातें

मीना कुमारी की यह सीख हर किसी को अपनानी चाहिए। हर किसी के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए, जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। चाहे आपके बच्चे हों, विद्यार्थी हों, आपसे कोई छोटा या फिर क्यों न दफ्तर में कोई आपसे छोटा कर्मचारी हो। गलती होने पर हर किसी के साथ ऐसे पेश आएं कि उसे यह महसूस हो कि आप उसके लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। उसकी गलतियों पर सबके सामने डांटने की बजाए उसे प्यार से समझाएं कि उसने कहां गलती की है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। इससे सामने वाले व्यक्ति में आपके लिए सम्मान बढ़ता है। साथ ही वह नई चीजें सीखने और टास्क से पीछे नहीं हटेगा।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और जिन विशेषज्ञों से हमने बात की, उनकी राय पर आधारित है।

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