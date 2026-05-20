मई-जून की गर्मी में भी आप घर पर ताजी सब्जियां उगा सकते हैं। गर्म मौसम में पौधों की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो गर्म मौसम और तेज धूप में भी अच्छी तरह बढ़ सकती हैं। अगर आप घर की छत, बालकनी या छोटे किचन गार्डन में ताजी सब्जियां उगाना चाहते हैं, तो सही पौधों का चुनाव करना जरूरी माना जाता है। गर्मियों में उगाई गई सब्जियां ताजी होने के साथ रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी काम आ सकती हैं। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो गर्म मौसम में तेजी से बढ़ती हैं और अच्छी क्वालिटी की पैदावार देती हैं। आइए जानें इसके बारे में।

भिंडी

गर्मी में तेजी से बढ़ने वाली सब्जी है। यह ज्यादा धूप में भी अच्छी ग्रोथ कर सकती है। इसलिए आप इसे गमले और ग्रो बैग दोनों में उगा सकते हैं।

कैसे लगाएं?

बीज सीधे मिट्टी में डालें। रोज हल्का पानी दें। बहुत ज्यादा पानी जमा न होने दें। भिंडी के पौधे को रोज कम से कम 5-6 घंटे धूप मिलनी चाहिए।

लौकी

लौकी बेल वाली सब्जी है, जो गर्म मौसम में तेजी से बढ़ सकती है। घर की छत पर इसे आसानी से लगाया जा सकता है। बेल फैलाने के लिए जाली या रस्सी का सहारा दें। ग्रोथ के लिए मिट्टी में जैविक खाद मिलाएं।

तोरई

तोरई कम देखभाल में भी बढ़ने वाली सब्जी मानी जाती है। गर्मियों में इसकी बेल तेजी से फैल सकती है। गर्मी में इसे लगा रहे हैं तो नियमित पानी दें। सूखी पत्तियां हटाते रहें।

करेला

करेला तेज धूप में भी अच्छी तरह बढ़ सकता है। इसकी बेल को सहारा देना जरूरी माना जाता है। ज्यादा फल पाने के लिए समय-समय पर जैविक खाद डाल सकते हैं।

खीरा

गर्मियों में खीरा काफी लोकप्रिय पौधा माना जाता है। सही पानी मिलने पर यह जल्दी बढ़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा पानी भी न डालें।

मिर्च

हरी मिर्च का पौधा छोटे गमलों में भी उगाया जा सकता है। गर्म मौसम इसे सूट करता है। इसे आप बीज या छोटा पौधा दोनों तरह से लगा सकते हैं। इसे बहुत ज्यादा धूप वाली जगह रखें।

बैंगन

बैंगन का पौधा गर्मियों में अच्छी ग्रोथ कर सकता है। इसे थोड़ी ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ सकती है।पौधे में कीड़े लगने पर नीम का पानी छिड़क सकते हैं।

Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पौधों की ग्रोथ मौसम, मिट्टी, धूप और देखभाल के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। किसी भी पौधे के लिए पानी, खाद और धूप की जरूरत उसकी किस्म और स्थान के हिसाब से बदल सकती है।