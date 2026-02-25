How to make khoya from milk: होली के मौके पर खोवा का इस्तेमाल कई मिठाइयों और पकवानों को बनाने में किया जाता है। गुझिया बनाने में भी लोग मावा का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में मावा महंगा होने के साथ ही मिलावटी भी आता है, जो सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में अगर आप अपनी सेहत के साथ समझौता नहीं करना चाहते हैं तो घर पर ही शुद्ध और दानेदार मावा तैयार कर सकते हैं। घर का बना मावा बाजार के मुकाबले कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और किफायती भी होता है। आइए जानते हैं मावा कैसे बनता है और एक किलो बनाने में कितना दूध लगेगा।

मावा तैयार करने के लिए दूध के काफी देर तक जलाया जाता है। जब यह दूध गाढ़ा बन जाता है, तो यह मावा का रूप ले लेता है। हालांकि, इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है। इसीलिए मावा बनाने में दूध की खपत अधिक होती है। एक किलो दूध में करीब 200 से 250 ग्राम मावा निकलता है। ऐसे में एक किलो मावा के लिए 5 से 6 लीटर दूध की जरूरत पड़ सकती है। वहीं, गाय के बजाय भैंस का दूध मावा बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।

मावा बनाने की सामग्री | Mawa Recipe at Home

5-6 लीटर फुल क्रीम दूध या फिर भैंस का दूध (आपको जितना मावा बनाना है उसके अनुसार दूध लें। अगर 500 ग्राम बनाना है तो 2.5 से 3 लीटर ही दूध लें)

तलने के लिए एक भारी तले की बड़ी कड़ाही।

मावा बनाने की विधि | How to make khoya

कड़ाही में दूध डाल दें और तेज आंच पर उबाल आने तक पकाएं।

उबाल आने के बाद मध्यम आंच पर दूध को लगातार चलाते रहें।

कड़ाई के तले में दूध चिपकना नहीं चाहिए। वहीं, किनारों पर जमने वाली मलाई को खुरचकर वापस दूध में मिलाते रहें।

धीरे-धीरे दूध गाढ़ा होने लगेगा, रबड़ी के जैसा। इस दौरान आंच धीमी कर दें।

तब तक भूनते रहें जब तक यह ठोस न हो जाए।

जब आपको लगे कि यह ठोस हो गया है तो इसे बंद कर ठंडा होने के लिए छोड़ दें।

आपका शुद्ध मावा बन कर तैयार है।

एक किलो मावा बनाने में 45 मिनट से 1 घंटा तक का समय लग सकता है।

मिलावटी मावा में यूरिया, स्टार्च या फिर डिटर्जेंट जैसी हानिकारक चीजें मिलाई जाती हैं। ऐसे में घर पर बना मावा बिल्कुल शुद्ध होगा। घर पर बने मावा को फ्रिज में 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। वहीं, अगर आपके पास समय नहीं है तो कुछ ही देर में भी मावा तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी सामग्री और विधि क्या है।

तुरंत मावा बनाने की सामग्री | Instant Homemade mawa recipe

2 कप मिल्क पाउडर

आधा कप दूध (फुल क्रीम या भैंस का)

2 बड़े चम्मच देसी घी

बनाने की विधि | Instant Mawa Recipe

एक पैन या कड़ाही में घी और दूध डालकर गर्म कर लें।

अब इसमें मिल्क पाउडर डाल दें और लगातार चलाते रहें।

इसे धीमी आंच पर तब तक पकाते रहें जब तक मिश्रण पैन न छोड़ने लगे।

जब यह ठोस बन जाए तो गैस को बंद कर दें। आपका मावा तैयार है।

