Braj Holi 2026 Schedule: मथुरा-वृंदावन की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहां देश ही नहीं विदेशों के भी लोग होली में भाग लेने पहुंचते हैं। मथुरा-वृंदावन से लेकर गोकुल-बरसाना तक में होली पर भक्त राधा-कृष्ण की भक्ति के साथ-साथ रंगों में रंगे नजर आते हैं। लड्डू होली से लेकर लठमार होली देखने का लोगों में बहुत उत्साह होता है। फूलों से लेकर छड़ीमार होली अपने आप में अद्भुत होती है। ब्रजमंडल की तो यहां यह पर्व एक दिन नहीं बल्कि पूरे 40 दिन तक मनाया जाता है। बसंत पंचमी से लेकर रंग पंचमी तक यहां कार्यक्रम चलते हैं। यह रंगोत्सव भक्ति का महापर्व की तरह मनाया जाता है। अगर आप भी इस बार बृज की होली का हिस्सा बनने का सोच रहे हैं तो फिर यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि मथुरा-वृंदावन में किस दिन कौन सी होली मनाई जाएगी? आइए जानें इनकी प्रमुख तारीखें और जगहों के बारे में विस्तार से।

तारीख नाम जगह 25 फरवरी लड्डू होली श्री जी मंदिर, बरसाना 26 फरवरी लठमार होली बरसाना 27 फरवरी लठमार होली नंदगांव 28 फरवरी फूलों वाली होली बांकेबिहारी मंदिर, वृन्दावन 28 फरवरी होली समारोह कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा 1 मार्च गोकुल/छड़ीमार होली गोकुल और रमन रेती 2 मार्च रमणरेती की होली गोकुल 3 मार्च होलिका दहन पूरे ब्रज क्षेत्र में (विशेषकर मथुरा में) 4 मार्च धुलंडी (होली का मुख्य दिन) संपूर्ण ब्रज क्षेत्र 5 मार्च हुरंगा होली (दाऊजी का हुरंगा) दाऊजी मंदिर 6 मार्च बलदेव हुरंगा बलेदव

ये दिन होंगे बेहद खास

लड्डू होली- 25 फरवरी 2026

25 फरवरी को बरसाना के श्री जी मंदिर में लड्डू होली का आयोजन होगा। इसमें पुजारी कृष्ण द्वारा गोपियों को छेड़ने की प्रतीकात्मक घटना को दर्शाते हुए भीड़ पर लड्डू फेंकते हैं। यह ब्रज में होली के प्रारंभ का प्रतीक है।

लठमार होली – 26-27 फरवरी, 2026

लठमार होली में शामिल होने का भक्तों में अलग ही उत्साह होता है। इसमें बरसाना और नंदगांव की महिलाओं की ओर से पुरुषों पर लाठियों से शरारती प्रहार किया जाता है। साथ ही पुरुष ढालों से अपना बचाव करने की परंपरा को निभाते हैं। यह परंपरा राधा और कृष्ण के बीच प्रेमपूर्ण नोकझोंक को दर्शाती है।

फूलों वाली होली – 28 फरवरी, 2026

28 फरवरी को आप फूलों वाली होली में शामिल हो सकते हैं। यह वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होगी। यहां भक्त केवल फूलों का उपयोग करके होली खेलते हैं। इसलिए आगंतुकों को जल्दी पहुंचना चाहिए।

जन्मभूमि पर होली – 28 फरवरी, 2026

28 फरवरी को मथुरा में विशेषकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में होली होगी। यह भक्तिमय प्रदर्शन होता है। यहां होली के रंग और उत्सव के जुलूस निकाले जाते हैं।

गोकुल होली – 1 मार्च, 2026

1 मार्च को गोकुल में होली होगी। यह पारंपरिक शैली में मनाई जाती है। यह उत्सव रामन रेती के पास होता है। ऐसी मान्यता है कि यहां कृष्ण बचपन में खेला करते थे।

होलिका दहन- 3 मार्च 2026

3 मार्च को होलिका दहन होगा। होली के मुख्य दिन से पहले की रात को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक एक प्रतीकात्मक अग्नि यहां जलाई जाती है। द्वारकाधीश जैसे मंदिर और विश्राम घाट के आसपास के क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी अलाव जलाई जाती हैं।

धुलंडी – 4 मार्च, 2026

होली का मुख्य दिन यानी 4 मार्च को धुलंडी होगी। यह होली का मुख्य दिन है। लोग घरों, मंदिरों और गलियों में रंगीन पाउडर और पानी से खेलते हैं। प्रेम मंदिर, इस्कॉन और प्रमुख घाट लोगों के इकट्ठा होने के मुख्य स्थान बन जाते हैं।

मथुरा और वृंदावन में होली मनाने के लिए सबसे अच्छी जगहें

बरसाना श्री जी मंदिर – लड्डू होली और लट्ठमार होली

नंदगांव – लठमार होली के दूसरे दिन जाएं

बांके बिहारी मंदिर – फूलों की होली और आध्यात्मिक वातावरण

प्रेम मंदिर – शाम की रोशनी और रंगारंग उत्सव

इस्कॉन वृंदावन – शांतिपूर्ण, भक्तिमय होली और कीर्तन

जन्मभूमि मथुरा – होली की पारंपरिक रस्मों और प्रदर्शन

गोकुल और रमन रेती – शांत, ग्रामीण शैली की होली

होली के लिए मथुरा-वृंदावन जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ख्याल

बुकिंग जरूर कर लें

बरसाना, वृंदावन और मथुरा के आसपास के होटल हफ्तों पहले ही बुक हो जाते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके पहले बुकिंग करने का प्रयास करें।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न लेकर जाएं

कोशिश करें कि आप होली के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न लेकर जाएं। फोन और कैमरों के लिए वाटरप्रूफ पाउच का उपयोग करें।