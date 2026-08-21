Matar Makhana Sabji Recipe: जब भी कोई त्योहार आता है तो हर तरफ रौनक बढ़ जाती है। ऐसे में कोई न कोई मेहमान घर पर जरूर दस्तक देता है। इस दौरान घर को साफ रखने के साथ-साथ कुछ स्पेशल डिशेज भी बनाई जाती हैं। अगर आप इस बार पनीर, छोले या राजमा से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो मटर मखाना सब्जी बना सकते हैं। अक्सर इस तरह की डिश को लोग रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप यहां बताई गई रेसिपी की मदद से इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं।

मटर मखाना सब्जी को त्योहार या खास मौके पर बनाया जा सकता है। जिसकी रेसिपी सोशल मीडिया पर शेफ अजय चोपड़ा ने शेयर की है। इस रेसिपी की मदद से आप घर पर स्वादिष्ट मटर मखाना सब्जी बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी।

सामग्री

मखाना- 2 कप

घी- 1 चम्मच

नमक- ¼ चम्मच

ग्रेवी के लिए सामग्री

तेल- 1 चम्मच

जीरा- 1 चम्मच

काली मिर्च- 6-7

इलायची- 3-4

लौंग- 4-5

दालचीनी- ½ इंच

तेज पत्ता- 1

प्याज – 2

टमाटर- 2

पानी- आवश्यकता अनुसार

दही मिक्सचर के लिए सामग्री

दही- ½ कप

लाल मिर्च पाउडर- 1 चम्मच

हल्दी पाउडर- ½ चम्मच

जीरा पाउडर – ½ चम्मच

कसूरी मेथी- 1 चम्मच

बनाने का तरीका

मटर मखाना सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मखानों को घी में रोस्ट करना होगा। इसके लिए एक पैन में थोड़ा सा घी डालें और इसमें मखाना डालकर भून लें। ऊपर से हल्का नमक भी डाल दें। जब ये भून जाएं तो एक बाउल में निकाल लें। अब टमाटर और प्याज की ग्रेवी तैयार करें। इसके लिए एक पैन में तेल गर्म करें। इसमें जीरा, काली मिर्च, इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेजपत्ता और दालचीनी का टुकड़ा डालें। सभी मसालों को खुशबू आने तक भूनें। अब इसमें कटी हुई प्याज डालें और 2-3 मिनट तक पकाएं। इसके बाद टमाटर डालकर कुछ देर पकने दें। अब इसमें पानी डालकर कुछ देर उबलने दें। अब गैस बंद कर दें और इस मिश्रण को ठंडा होने दें। जब यह ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सर में डालकर स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें।

अब दही का मिश्रण तैयार करने के लिए एक बाउल में दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इसका स्मूथ पेस्ट बना लें ताकि इसमें कोई गांठ न रहे। अब कड़ाही में तेल डालें और गर्म होने दें। इसके बाद दही का मिश्रण डालें और इसे चम्मच की मदद से चलाते रहें। इसे धीमी आंच पर अच्छी तरह पकने दें जब तक मसाला तेल न छोड़ने लगे। अब इसमें मटर डालें और कुछ देर पकाएं। इसके बाद टमाटर और प्याज की ग्रेवी डालकर कुछ देर और पकने दें। जब सभी मिश्रण अच्छी तरह आपस में मिल जाए, तो इसमें रोस्ट किए हुए मखाने डाल दें। इसमें नमक और पानी जरूरत के अनुसार मिलाएं। कुछ देर पकने दें ताकि मसाले अच्छी तरह मिल जाएं। आखिर में फ्रेश क्रीम, बटर और बारीक कटे हरे धनिया डालें। इसे रोटी, पराठा, नान या जीरा राइस के साथ गर्मागर्म सर्व करें।