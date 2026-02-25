दक्षिण भारत के पारंपरिक व्यंजनों में से एक इडली अब न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में भी प्रसिद्ध हो चुकी है। इसे लोग सुबह या फिर शाम को नाश्ते में ज्यादा खाना पसंद करते हैं। इडली में तेल का इस्तेमाल काफी कम होता है और यह भाप पर पकाए जाने वाले व्यंजनों में से एक है, जिसके चलते इसका सेवन लाभकारी बताया गया है। इडली ज्यादा भारी नहीं होती, जिससे इसे पचाने में आसान होता है। इडली न सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों को भी पसंद आती है।

ज्यादातर इडली बनाने में चावल, मूंग दाल या उड़द दाल का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसे आप मटर से भी बना सकते हैं। सर्दियां खत्म होने वाली हैं और इस मौसम के जाते-जाते आप नाश्ते में एक बार मटर इडली ट्राई करें। यह स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। इसे बनाना ज्यादा कठिन नहीं है। 30 से 45 मिनट में आप मटर इडली बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि क्या है।

सामग्री | Matar Idli Recipe

हरी मटर- 250 ग्राम

सूजी- 2 कप

दही- 1 कप

पानी- 1 कप

तेल- 2 चम्मच

अदरक का छोटा टुकड़ा

हरी मिर्च- 2 या 3

बारीक कटा धनिया

नमक स्वादनुसार

मटर इडली बनाने की विधि | How to make Matar Idli

सबसे पहले हरी मटर को मिक्सर में डाल दें। इसमें अदरक और हरी मिर्च भी साथ में डाल दें। अब पानी डालकर दरदरा या महीन पीस लें।

एक बड़े बर्तन में मटर के पेस्ट को निकाल लें। इसमें दही, सूजी, बारीक कटा धनिया और नमक डालकर अच्छी तरह मिश्रण तैयार कर लें।

इस पेस्ट को 15 से 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। इतनी देर में सूजी फूल जाएगी।

बैटर जब फूल जाए तो इसे हल्का सा इसे चला दें। जरूरत हो तो थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा कर लें।

स्टीमर पर पानी गर्म कर लें और इडली का सांचा उस पर रख दें। अब घोल में ईनो डालें और ऊपर से एक चम्मच पानी डालकर हल्के हाथ से मिला दें।

झाग आने पर घोल को सांचों में भर कर स्टीमर पर 12 से 15 मिनट के लिए मध्यम आंच पर पकने दें।

आपकी इडली तैयार है। अब इसे सांभर और नारियल चटनी के साथ परोस कर सकते हैं।

नारियल की चटनी कैसे बनाएं | How to Make Coconut Chutney

एक ताजा नारियल

2-3 हरी मिर्च

20-25 करी पत्ते

एक चम्मच हरा धनिया

एक छोटा चम्मच जीरा

छोटा चम्मच नींबू रस

एक छोटा चम्मच पुटानी

स्वादानुसार नमक

पानी

एक छोटा चम्मच राई

डेढ़ चम्मच तेल

नारियल की चटनी बनाने की विधि | Coconut Chutney Recipe

नारियल को काटकर ग्राइंडर में अच्छी तरह पिस लें। इसके साथ हरी मिर्च, हरा धनिया, पुटानी, करी पत्ता, नमक और नींबू रस और थोड़ा पानी डालकर दरदरा पीस लें। चटनी को एक कटोरी में निकाल लें। एक पैन को गैस पर चढ़ा दें। जब पैन गर्म हो जाए तो इसमें तेल डाल दें। इसके बाद राई डाल दें। जब राई चटकने लगे तो ऊपर से करी पत्ते डाल दें। 5-7 सेकंड में गैस बंद कर दें। इस तड़के को चटनी के ऊपर डालकर अच्छे से मिला दें। अब इसे इडली के साथ सर्व कर सकते हैं।

