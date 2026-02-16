इन दिनों बाजार में ताजी हरी मटर खूब बिक रही है। इससे की तरह की डिश बनाई जा सकती है। मटर को छिलने के बाद अक्सर लोग इसके छिलके को कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन आप इससे 3 चीजें बना सकते हैं। मटर की तरह उसके छिलके को भी आयुर्वेद में शरीर के लिए पाचन-सहायक और पोषणकारी बताया गया है। मटर तो स्वादिष्ट लगती ही है, लेकिन इसके छिलके से तैयार चीजें भी टेस्टी लगती हैं।

मटर के हरे छिलकों में मौजूद प्राकृतिक फाइबर पेट के लिए लाभकारी होता है। फाइबर वाला भोजन पेट को देर तक भरा महसूस कराता है। ऐसे में जब आप मटर के छिलके से कोई डिश बनाकर खाते हैं लंबे समय तक आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है। मटर के छिलकों में पोटैशियम, कैल्शियम, कॉपर, विटामिन सी, विटामिन के और कई तरह के तत्व भी होते हैं। आइए जानें इनके नाम और एक खास रेसिपी।

मटर छिलके की सब्जी

मटर पनीर, मटर मशरूम, मटर के पराठे, आलू मटर तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी मटर के छिलके की सब्जी (matar chilke ki sabji) बनाई है? अगर नहीं तो आपको यह ट्राई करनी चाहिए।

मटर छिलके का सूप

मटर के छिलके को फेंकने के बजाय आप इससे सूप (matar ke chilke ka soup) बनाकर पी सकते हैं। इससे आपको फाइबर समेत कई पोषक तत्व मिलेंगे। इसके लिए मटर के छिलकों को पानी में उबाल लीजिए। इसके बाद अपनी पसंदीदा सब्जियों के साथ मिलाकर सूप बनाएं।

मटर की सब्जी बनाने के लिए जरूरी सामान

हरी मटर के छिलके ( 25-30 )

छिले हुए आलू

2 बड़े चम्मच तेल

आधा चम्मच जीरा

कटा हुआ प्याज

स्वादानुसार नमक

छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

अदरक-लहसुन का पेस्ट

टोमेटो प्यूरी

आधा चम्मच धनिया पाउडर

आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर

मटर के छिलके की सब्जी कैसे बनाएं?

मटर के छिलकों की सब्जी बनाने के लिए पहले छिलकों को निकालकर स्टोर कर लें। फिर इन्हें पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए। इसके बाद आलू को लंबा-लंबा काटकर इसे अलग से धो लें।

अब कोई भी नॉन स्टिक बर्तन लें। उसमें तेल डालकर गर्म करें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके जीरा और प्याज डालकर उसे भून लें। अब इसमें आलू, नमक और हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं।

फिर स्वाद बढ़ाने के लिए अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। सभी चीजों को अच्छे से पकाएं। आलू गलने तक इसे पकाएं। इसके बाद इसमें टोमेटो प्यूरी एड करें। फिर इसे तीन मिनट तक पकाएं। टमाटर पकने के बाद इसमे मटर के छिलके जालकर पकाएं। फिर बाकी मसाले डालकर अच्छे से मिलाएं। धनिया से गार्निश करें। आपकी मटर के छिलके की सब्जी बनकर तैयार है।