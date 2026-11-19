मसूर दाल का इस्तेमाल आपने अब तक दाल, हलवा या दूसरी डिश बनाने के लिए किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी खूबसूरती निखारने के भी काम आ सकती है? जी हां, ऐसा संभव है। इसमें प्रोटीन, आयरन और कई पोषक तत्वों से भरपूर मसूर दाल को त्वचा और बालों की देखभाल के लिए भी यूज किया जा सकता है।

इसके पाउडर से फेस पैक तैयार कर सकते हैं, जो त्वचा से डेड स्किन हटाने और उसे मुलायम बनाने में मदद कर सकता है। हेयर पैक भी इससे बना सकते हैं। आइए जानते हैं चेहरे के दाग-धब्बों से लेकर बालों की देखभाल तक, मसूर दाल को इस्तेमाल करने के 7 आसान तरीके।

डेड स्किन हटाने के लिए मसूर दाल और दूध

मसूर दाल को रातभर भिगोकर पीस लें। इसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इसे चेहरे पर लगाएं और सूखने से पहले हल्के हाथों से धो लें। मसूर दाल डेड स्किन हटाने में मदद कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इसे जोर से न रगड़े।

टैनिंग और डलनेस के लिए मसूर दाल और दही

दो चम्मच मसूर दाल पाउडर में एक चम्मच दही मिलाएं। चाहें तो थोड़ा एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद पानी से साफ कर लें। यह त्वचा को मुलायम बनाने और अस्थायी रूप से फ्रेश लुक देने में मदद कर सकता है।

रूखी त्वचा के लिए मसूर दाल और शहद

दो चम्मच मसूर दाल पाउडर में एक चम्मच शहद और थोड़ा दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे पर लगाएं और करीब 10 मिनट बाद धो लें। शहद त्वचा को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। इससे रूखी त्वचा मुलायम महसूस हो सकती है।

ऑयली स्किन के लिए मसूर दाल और एलोवेरा

दो चम्मच मसूर दाल पाउडर में एक चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालकर पेस्ट तैयार करें। इसे चेहरे पर लगाएं और सूखने से पहले धो लें। यह त्वचा की सतह से अतिरिक्त चिकनाई हटाने और चेहरे को साफ महसूस कराने में मदद कर सकता है।

बालों की देखभाल के लिए मसूर दाल के 3 तरीके

रूखे बालों के लिए मसूर दाल और दही का पैक

दो चम्मच बारीक मसूर दाल पाउडर में जरूरत के अनुसार दही मिलाकर पतला पेस्ट बनाएं। इसे बालों की लंबाई पर थोड़ी देर लगाकर रखें और फिर अच्छी तरह धो लें। दही बालों को मुलायम महसूस कराने में मदद कर सकता है। ध्यान रखें कि पेस्ट में दाल के कण न हों, वरना उन्हें बालों से निकालना मुश्किल हो सकता है।

बेजान बालों के लिए मसूर दाल और एलोवेरा

मसूर दाल को भिगोकर बारीक पीस लें। इसमें थोड़ा एलोवेरा जेल मिलाकर स्मूद पेस्ट तैयार करें। इसे बालों की लंबाई पर लगाएं और 10-15 मिनट बाद पानी से अच्छी तरह धो लें। एलोवेरा बालों को मुलायम और मैनेजेबल बनाने में मदद कर सकता है।

बालों को पोषण देने के लिए मसूर दाल और नारियल तेल

भीगी हुई मसूर दाल को अच्छी तरह पीस लें। इसमें आधा चम्मच नारियल तेल मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इसे बालों की लंबाई पर लगाएं और कुछ देर बाद शैंपू से धो लें। नारियल तेल बालों में नमी बनाए रखने और प्रोटीन लॉस कम करने में मदद कर सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी और पारंपरिक घरेलू ब्यूटी केयर तरीकों पर आधारित है। मसूर दाल से बने फेस पैक या हेयर पैक का असर हर व्यक्ति की त्वचा और बालों पर अलग-अलग हो सकता है। इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।