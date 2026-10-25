Masala Masoor Dal Recipe: जब सब्जी खाने का मन नहीं होता, तो अक्सर दाल का ख्याल मन में आता है। हालांकि ज्यादातर लोग अरहर (तुअर) या मूंग की दाल खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा भी कई सारी दालें हैं, जो खाने में स्वादिष्ट लगती हैं। इनमें मसूर की दाल भी शामिल है। अगर आप इस बार लंच या डिनर में कुछ अलग स्वाद चाहते हैं, तो इसे बना सकते हैं। दाल को हर बार सिंपल तरीके से बनाकर खाना बोरिंग हो सकता है। ऐसे में इसे मसालों का ट्विस्ट दिया जा सकता है। इसे बनाने के लिए साधारण दाल की रेसिपी नहीं बल्कि मसाला मसूर दाल की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इसे कम समय में आसानी से बनाया जा सकता है।

लाल मसूर की दाल जल्दी पक जाती है, इसलिए जब कभी समय का अभाव हो, तो लोग इसे बनाना पसंद करते हैं। सामान्य मसूर दाल की अपेक्षा मसाला मसूर का जायका थोड़ा अलग होता है। यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है, जिससे यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। आइए जानते हैं बनाने का तरीका।

सामग्री

लाल मसूर: 250 ग्राम

प्याज: दो

लहसुन: पांच-छह कलियां

टमाटर: दो

अदरक: एक इंच

हरी मिर्च: दो,

सरसों के बीज: एक छोटा चम्मच

धनिया पाउडर: एक चम्मच

जीरा: एक चम्मच

गरम मसाला: साबूत

कसूरी मेथी: एक चम्मच

नमक: स्वादानुसार

बनाने का तरीका

सबसे पहले मसूर दाल को दो-तीन बार पानी से धो लें। फिर एक बर्तन में पानी गरम करें और मसूर दाल उसमें डाल दें। इसे धीमी आंच पर पकने दें। उबाल आने पर इसमें बनने वाले झाग को हटा दें। बर्तन को आधा ढककर दाल को नरम होने तक पकाएं। इस बीच तड़का के लिए सामग्री तैयार कर लें। इसके लिए एक पैन में तेल गरम करें और उसमें धनिया बीज, जीरा, सरसों के बीज, तेज पत्ता, काली इलायची तथा मेथी दाना भून लें। इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालें। साथ ही एक चुटकी नमक भी मिला दें। इन्हें सुगंधित होने तक भूनें। इसके बाद इसमें कटे हुए टमाटर और थोड़ा-सा पानी डालें तथा ढक्कन रखकर तब तक पकाएं, जब तक कि इसकी गाढ़ी तरी न बन जाए। इसके बाद उबली हुई मसूर की दाल उसमें डाल दें और साथ ही जरूरत के अनुसार पानी तथा कूटे हुए साबूत मसाले डालें। इसे धीमी आंच पर छह-आठ मिनट तक पकाएं, ताकि मसालों का स्वाद उसमें अच्छी तरह मिल जाए। अंत में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और आंच को बंद कर दें। अब मसाला मसूर दाल बनकर तैयार है, इसे चपाती, नान या चावल के साथ परोसा जा सकता है।