त्योहार हो, शादी हो या घर में पूजा-पाठ, गेंदे के फूलों हर जगह काम आते हैं। इनके बिना सजावट अधूरी सी लगती है। दरवाजे पर गेंदे की लड़ियां हो या फिर फूलों का तोरण, ये घर के हर हिस्से की खूबसूरती को तुरंत बढ़ा देते हैं। आने वाले त्योहारों पर आप भी इन फूलों से घर को सजा सकती हैं। अगर आपने गेंदे का पौधा लगा रखा है और चाहते हैं कि आपका पौधा ढेर सारे फूल दे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

खाद, धूप और पानी के साथ कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर पौधे में अच्छी फ्लावरिंग पाई जा सकती है। वहीं, देखभाल में की गई कुछ गलतियां फूलों की संख्या कम कर सकती हैं। आइए जानते हैं गेंदे के पौधे में ज्यादा फूलों के लिए क्या डालना चाहिए और किन 3 गलतियों से बचना जरूरी है।

ज्यादा फूलों के लिए डालें पौधे में ये चीजें

सरसों की खली का घोल

सरसों की खली को पौधे के लिए जैविक खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए खली या उसका पाउडर चाहिए। उसे पानी में भिगोकर घोल तैयार करें। इसे कुछ दिनों तक रखने के बाद छानकर इस्तेमाल करें। इस बात का ध्यान रखें कि सीधे गाढ़ा घोल जड़ों पर न डालें।

वर्मीकंपोस्ट को खाद की तरह दें

गेंदे के पौधे को पोषण देने के लिए अच्छी तरह तैयार वर्मीकंपोस्ट मिट्टी में मिलाई जा सकती है। अगर मिट्टी पहले से अच्छी है तो थोड़ी मात्रा ऊपर की परत में मिलाकर पानी दें। इसे बार-बार बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं होती। इससे पौधे को धीरे-धीरे पोषक तत्व मिलते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर रहती है।

केले के छिलके का घोल

केले के छिलकों से भी आफ घर पर घोल बना सकती हैं। इसके लिए छिलकों को पानी में भिगो दें। तैयार घोल को छानकर डालें। केले के छिलके से मिलने वाले पोषक तत्व सीमित होते हैं, इसलिए इससे फूल बढ़ेंगे इसकी गारंटी नहीं है।

इन गलतियों से बचें और फूलों की पैदावार बढ़ाएं

सूखे या मुरझाए फूल हटाते रहें

गेंदे में पुराने फूलों को पौधे पर लंबे समय तक छोड़ने के बजाय जब वे मुरझाने लगें तो उन्हें साफ कैंची से काट दें। इसे डेडहेडिंग (मुरझाए फूल हटाना) कहते हैं।

पौधे को भरपूर धूप दें

गेंदे को अच्छी फूलों वाली ग्रोथ के लिए पर्याप्त रोशनी चाहिए। गमले को ऐसी जगह रखें जहां उसे दिन में कई घंटे सीधी धूप मिल सके। बहुत ज्यादा छांव में पौधा पत्तियां तो बना सकता है, लेकिन फूल कम आ सकते हैं।

जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन वाली खाद से बचें

सिर्फ पत्तियां और हरी ग्रोथ बढ़ाने वाली खाद ज्यादा मात्रा में देने से पौधा फूलों की बजाय पत्तियों पर ज्यादा ऊर्जा लगा सकता है। फूल आने के समय संतुलित खाद देना बेहतर है।