कभी वजन 152 किलो था। डायबिटीज तो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ब्लड शुगर 500 के पार पहुंच गया था। इतना ही नहीं हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी थी। यहां बात हो रही है अभिनेता मैनमीत सिंह की। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके करीब 61 किलो वजन कम कर लिया।

57 साल के मैनमीत अब 91 किलो के हैं। पहले जहां उनका वजन 152 किलो था। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में बताया। कहा कि पिछले चार साल से वह डायबिटीज की दवा नहीं ले रहे हैं। आइए जाने उनकी जर्नी के बारे में। साथ में जानेंगे डॉक्टर की सलाह भी।

शाम 6 बजे कर लेते थे डिनर

‘रब ने बना दी जोड़ी’ में नजर आ चुके मैनमीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर बताया कि वजन कम करने के दौरान उन्होंने खाने के समय में भी बदलाव किया। वह पहले शाम करीब 6 बजे डिनर कर लेते थे और इसके बाद 16 घंटे का गैप रखते थे। अब वह करीब 18 घंटे का गैप रखते हैं।

उन्होंने बताया, “मैं दो बार खाना खाता हूं, कभी-कभी एक बार भी।”

मैनमीत के मुताबिक, अब उन्हें डायबिटीज नहीं है और ब्लड प्रेशर की दवा भी बंद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वजन कम होने के बाद वह पहले से ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं।

1200 कैलोरी से ज्यादा नहीं लेते

अभिनेता ने बताया कि बीच में उनका वजन फिर बढ़ने लगा था। बाद में पता चला कि उन्हें थायरॉइड की समस्या है। उनके अनुसार, अब वह समस्या भी ठीक हो गई हैं।

मैनमीत ने बताया कि वह शाकाहारी हैं और शराब नहीं पीते। वह नियमित एक्सरसाइज भी नहीं करते, हालांकि उनका मानना है कि उन्हें व्यायाम करना चाहिए। उनके मुताबिक वह सब कुछ खाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि दिनभर में 1200 कैलोरी से ज्यादा न लें।

वजन घटाना ही नहीं, मसल्स बचाना भी जरूरी

कंसल्टेंट डाइटिशियन गरिमा गोयल ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि जब किसी व्यक्ति का वजन काफी ज्यादा होता है तो शुरुआती वजन का सिर्फ 5 से 10 फीसदी कम होना भी मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे ब्लड शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे में सुधार देखने को मिल सकता है।

गरिमा गोयल ने कहा कि मसल्स को बचाए रखना, फिटनेस बेहतर करना, शरीर को पर्याप्त पोषण देना और ऐसी डाइट व एक्टिविटी की आदत बनाना भी उतना ही जरूरी है, जिसे लंबे समय तक जारी रखा जा सके।

वजन घटाते समय मसल्स पर क्यों दें ध्यान?

डाइटिशियन ने बताया कि जैसे-जैसे शरीर का वजन कम होता है, मसल्स को बनाए रखना खास तौर पर जरूरी हो जाता है। इसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और पर्याप्त प्रोटीन डाइट मददगार हो सकती है।

वह आगे कहती हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति की डाइट या रूटीन को बिल्कुल उसी तरह अपनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की कैलोरी और पोषक तत्वों की जरूरत काफी अलग होती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी और एक्सपर्ट की राय पर आधारित है। वजन घटाने, कैलोरी सेवन, डाइट या किसी बीमारी की दवा बंद करने से पहले डॉक्टर या योग्य हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।