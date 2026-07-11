गर्मियों में कई बार घर में इतने ज्यादा आम आ जाते हैं कि उन्हें खाते-खाते भी लोग बोर हो जाते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि घर में रखें आमों से क्या बनाया जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी आम का अलग अंदाज में स्वाद लेना चाहते हैं, तो इनसे स्वादिष्ट मिठाइयां बना सकते हैं। आम से कुल्फी, बर्फी, श्रीखंड, खीर और कई दूसरी डेजर्ट आसानी से घर पर तैयार की जा सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी कुछ आसान और स्वादिष्ट मैंगो रेसिपीज, जिन्हें आप कम समय और बहुत कम चीजों के साथ भी बना सकते हैं।
आम से बन सकती हैं ये मिठाइयां
आम की कुल्फी
मैंगो शाही टुकड़ा
आम का हलवा
मैंगो फिरनी
मैंगो खीर
मैंगो श्रीखंड (आम्रखंड)
मैंगो रस मलाई
मैंगो चीजकेक
मैंगो मूस
मैंगो पुडिंग
मैंगो आइसक्रीम
मैंगो बर्फी
मैंगो सैंडेश
मैंगो रबड़ी
मैंगो लड्डू
मैंगो ट्राइफल
आम का मालपुआ
मैंगो मोदक
मैंगो पन्ना कोटा
आम से बनाएं मैंगो मिल्क केक
जरूरी चीजें
2 कप पके हुए आम की प्यूरी
2 कप मिल्क पाउडर
½ कप चीनी (आम की मिठास के अनुसार कम या ज्यादा करें)
2 बड़े चम्मच घी
¼ छोटा चम्मच इलायची पाउडर
8–10 कटे हुए पिस्ता या बादाम (गार्निश के लिए)
चांदी का वर्क (वैकल्पिक)
सबसे पहले एक नॉन-स्टिक कड़ाही में घी गर्म करें। इसके बाद आम की प्यूरी और चीनी डालकर मध्यम आंच पर 5–7 मिनट तक पकाएं। ऐसा करने से अतिरिक्त पानी सूखने लगता है। फिर धीरे-धीरे मिल्क पाउडर डालते जाएं और लगातार चलाते रहें, ताकि गुठलियां न बनें। इसके बाद इलायची पाउडर डालें। मिश्रण को तब तक पकाएं, जब तक यह गाढ़ा होकर पैन छोड़ने न लगे।
फिर एक प्लेट या ट्रे पर घी लगाएं। इसके बाद तैयार मिश्रण को ट्रे में फैलाकर स्पैटुला से बराबर कर दें। फिर ऊपर से कटे हुए पिस्ता या बादाम डालकर हल्का दबाएं। अब इसे 1–2 घंटे के लिए ठंडा होने दें। चाहें तो 30 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। सेट होने के बाद मनचाहे आकार में चौकोर या डायमंड शेप में काटकर सर्व करें।
आम की कुल्फी रेसिपी
जरूरी चीजें
2 पके हुए आम (प्यूरी)
500 मिली फुल क्रीम दूध
½ कप कंडेंस्ड मिल्क
2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर
8–10 कटे हुए पिस्ता
½ छोटा चम्मच इलायची पाउडर
नोट करें बनाने की विधि
सबसे पहले दूध को धीमी आंच पर लगभग 15–20 मिनट तक गाढ़ा होने तक उबालें। फिर इसमें आपको मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क डालना है। इसे अच्छी तरह मिलाएं। फिर मिश्रण को ठंडा होने दें। अब इसमें आम की प्यूरी, इलायची पाउडर और पिस्ता मिलाएं। फिर कुल्फी मोल्ड में भरकर 8–10 घंटे के लिए फ्रीजर में रखें। जमने के बाद ठंडी-ठंडी मैंगो कुल्फी सर्व करें।
मैंगो श्रीखंड (आम्रखंड)
बनाने के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत
2 कप गाढ़ा दही (Hung Curd)
1 कप आम की प्यूरी
3–4 बड़े चम्मच पिसी चीनी
½ छोटा चम्मच इलायची पाउडर
केसर (वैकल्पिक)
कटे हुए बादाम और पिस्ता
जानें बनाने की विधि
सबसे पहले दही को अच्छी तरह फेंटकर स्मूद कर लें। फिर इसमें आम की प्यूरी और पिसी चीनी मिलाएं। इसके बाद इलायची पाउडर और भीगी हुई केसर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसे 1–2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा करें। फिर ऊपर से बादाम और पिस्ता डालकर ठंडा-ठंडा सर्व करें।