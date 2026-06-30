Fruit Candy Recipe: कलरफुल-मीठी कैंडी देखकर बच्चे अक्सर उसे खाने की जिद्द करने लगते हैं। बाजार में मिलने वाली अधिकांश कैंडीज में आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स और लंबे समय तक चलाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं। इतना ही नहीं चीनी भी बहुत ज्यादा मात्रा में डली होती है। ऐसे में आप बच्चों के लिए घर पर ही मौसमी फलों से फ्रूट कैंडी बना सकते हैं। होममेड फ्रूट कैंडी बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी पसंद आएगी। यहां जानिए 3 आसान रेसिपी, जिन्हें आप बिना ज्यादा मेहनत के घर पर बना सकते हैं।

आम फ्रूट कैंडी | Aam ki candy banane ka tarika

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

पका हुआ सख्त आम – 2

चीनी – 1 से 1½ कप (आम की मिठास के अनुसार)

काला नमक – ½ छोटा चम्मच (वैकल्पिक)

चाट मसाला – ½ छोटा चम्मच (वैकल्पिक)

आम फ्रूट कैंडी बनाने के लिए सबसे पहले आम को धोकर छीलें और छोटे क्यूब्स काट लें। फिर चीनी के साथ 8–10 घंटे या रातभर रखें। ऐसा करने से आम अपना रस छोड़ देता है। इसके बाद इसे धीमी आंच पर 8–10 मिनट पकाएं। इस बात का ध्यान रखें कि इसे ज्यादा न गलाएं। फिर टुकड़ों को निकालकर छलनी में रखें। इसके बाद मिश्रण को धूप में 2–3 दिन या 60°C पर ओवन या फूड डिहाइड्रेटर में सुखाएं। आप चाहें तो ऊपर से चाट मसाला या काला नमक छिड़क दें। एयरटाइट जार में स्टोर करें।

लीची फ्रूट कैंडी | Litchi candy banane ka tarika

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

ताजी लीची – 500 ग्राम

चीनी – 1 कप

नींबू का रस – 1 छोटा चम्मच

लीची कैंडी बनाने के लिए लीची छीलकर बीज निकालें। फिर इसे चीनी में 5–6 घंटे रखें। इसके बाद धीमी आंच पर 5–7 मिनट हल्का पकाएं। इसके बाद आपको इसमें नींबू का रस डाल देना है। फिर लीची को ट्रे में फैलाकर धूप या डिहाइड्रेटर में सुखाएं। यह सूखने के बाद भी हल्की चिपचिपी रहेगी। सूखने के बाद एयरटाइट जार में स्टोर करें।

जामुन फ्रूट कैंडी

जामुन – 500 ग्राम

चीनी – ¾–1 कप

काला नमक – ½ छोटा चम्मच

भुना जीरा पाउडर – ½ छोटा चम्मच

अगर आपको जामुन का स्वाद पसंद है तो आप इससे भी कैंडी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जामुन धोकर बीज निकालें। गूदे को बड़े टुकड़ों में रखें। चीनी मिलाकर 4–5 घंटे रखें। इसे आपको सिर्फ 5 मिनट हल्का पकाना है। ट्रे में फैलाकर धूप में 2–3 दिन सुखाएं। सूखने के बाद काला नमक और भुना जीरा मिलाएं। फइर एयरटाइट डिब्बे में रखें।

इन बातों का रखें ध्यान

धूप में सुखाते समय ट्रे को मलमल के कपड़े से ढकें ताकि धूल और कीड़े न लगें। पूरी तरह सूखने के बाद ही स्टोर करें, वरना फफूंदी लग सकती है। चीनी की मात्रा फल की मिठास के अनुसार कम या ज्यादा की जा सकती है। फ्रिज में रखने पर कैंडी ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रह सकती है।