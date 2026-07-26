मध्य प्रदेश का मांडू अपने भव्य महलों, विशाल किलों और खूबसूरत बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मानसून के दौरान बादलों से घिरी पहाडियां, हरियाली और प्राचीन इमारतों का नजारा कमाल का होता है। यह जगह कभी मालवा सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी। यहां की इमारतों में अफगानी और मुगल वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। यहां की सबसे प्रसिद्ध पहचान जहाज महल है। मांडू को मांडवगढ़ भी कहा जाता है, विंध्याचल की पहाड़ियों पर बसा यह एक ऐतिहासिक शहर है। आइए जानते हैं मांडू में किन-किन जगहों पर घूमने जा सकते हैं।

1 जहाज महल

मांडू का सबसे प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल है। ये दो झीलों के बीच बना होने के कारण यह पानी में तैरते जहाज जैसा दिखाई देता है। मानसून के दौरान यहां की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है।

2- रानी रूपमती मंडप

रानी रूपमती मंडप से आप नर्मदा घाटी और आसपास की पहाड़ियों का शानदार नजारा दिखाई देता है। यहां सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का नजारा बेहद खास होता है।

3- बाज बहादुर महल

यह संगीत प्रेमी शासक बाज बहादुर का महल है। इसकी वास्तुकला और प्रेम कहानी इसे खास बनाती है। बाज बहादुर संगीत प्रेमी, कला संरक्षक और रानी रुपमती के साथ अपनी प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध हैं।

4- रेवा कुंड

माना जाता है कि रेवा कुंड रानी रूपमती के लिए बनवाया गया था। यह एक जलाशय है जहां का वातावरण काफी शांत और शानदार होता है।

5- महेश्वर

मांडू से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पर नर्मदा नदी के खूबसूरत घाट और अहिल्याबाई होल्कर का किला देखने जा सकते हैं। शाम के समय नर्मदा आरती का नजारा बेहद मनमोहक होता है।

6- ओंकारेश्वर

भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर भी मांडू से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच में स्थित है।

7- चोरल डैम

मांडू के आसपास घूमने लायक खूबसूरत जगहों में से एक चोरल डैम भी है। मानसून के दौरान यहां का नजारा काफी हरा-भरा हो जाता है और यहां के झरने अपने उफान पर होते हैं।

इसके अलावा आप मांडू में होशंग शाह का मकबरा और जामा मस्जिद भी देखने जा सकते हैं। जुलाई से सितंबर यानी मानसून के दौरान मांडू की हरियाली अपने चरम पर होती है।

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