सर्दी का मौसम आते ही घरों में मक्के की रोटी बननी शुरू हो जाती हैं। सरसों के साग के संग मक्के की रोटी मिल जाए तो लोग चाव-चाव में खूब मजे से खाते हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा और यूपी में भी मक्के की रोटी खूब बनती है। ये मक्खन, गुड़ और छाछ के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। कुछ महिलाएं तो इसे झटपट बना लेती हैं वहीं कुछ की शिकायत होती है कि जैसे ही रोटी बेलती हैं या फिर तवे पर डालती हैं तो यह टूट जाती है।

कई बार तो इसे सेंकना भी मुश्किल हो जाता है और यह टूटने लगती है। ऐसे में यहां शेफ भूपी से जानेंगे एक ऐसा सीक्रेट जो आपके काम को बेहद आसान हो कर देगा। कढ़ाई में मक्के की रोटी वाला यह सीक्रेट आप भी आजमाकर देख सकती हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है मक्के की रोटी बनाते समय आपको गेहूं का आटा मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

सबसे पहले करें ये काम

सबसे पहले कढ़ाई में सवा कप पानी डालेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। पानी में उबाल आने दें फिर इसमें 2 कप मक्के का आटा डालेंगे। गैस ऑफ कर देंगे। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना ताकि यह कही भी ड्राई न रह जाए। फिर पानी की छींटे देंगे। इसे 15 मिनट के लिए ढक देंगे। 15 मिनट से पहले इसके ढक्कन को हटाना नहीं है।

मुलायम बनाने के लिए ये टिप्स अपनाएं

आटा को परात में खाली कर देंगे। फिर इसे बिल्कुल सॉफ्ट होने तक मसल-मसल के मुलायम करेंगे। मक्के की रोटी बनाने के लिए कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें आटा कुछ हद तक पक जाता है। इससे रोटी सॉफ्ट बनती है। अगर आटा आपको हार्ड लगे तो पानी को छीटें मार लें। हाथों पर चिपकने पर हाथों पर ऑयल लगा सकते हैं। इसे मथकर तैयार करें ताकि यह गेहूं की आटे की तरह हो जाएगा।

फिर इसमें क्रेक नहीं आते हैं गेहूं के आटे की तरह। इसकी रोटियां बहुत आसानी से बन सकती हैं। इसे फिर कपड़े से कवर कर दें। थोड़ा का आटा लेकर उसे अच्छी तरह घुमाकर चकले पर रखें। फिर गेहूं की रोटी की तरह बनाएं। इससे न तो यह टूटेगी और न ही चिपकेगी।

एक साथ आप एक-एक करके आप रोटियां बेल लें। यह चिपकेगी भी और टूटेगी भी नहीं। फिर तवा गर्म करें फिर रोटी इसके ऊपर डाल दें। इसे बनाने के लिए मोटा तवा यूज करें। इसपर रोटियां अच्छी सींकती हैं। एक तरफ पकने के बाद रोटी को पलट दें। फिर इसे गैस के फ्लैम पर रखकर पका लें।