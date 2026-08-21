आंखें चेहरे का बेहद खूबसूरत हिस्सा होती हैं। आंखों का मेकअप अगर सही तरीके से किया जाए तो पूरा लुक ही बदल सकता है। अगर आपको सही मेकअप ट्रिक्स पता हैं तो आप छोटी आंखों को भी बड़ा और ज्यादा खूबसूरत दिखा सकते हैं। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी आंखें मेकअप के बाद बड़ी और फ्रेश दिखें, तो इन 5 आसान टिप्स को जरूर ट्राई करें।

वॉटरलाइन पर डार्क काजल न लगाएं

अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो नीचे वाली वॉटरलाइन पर बहुत गहरा काला काजल न लगाएं। इससे आंखें और छोटी नजर आ सकती हैं। इसके बजाय न्यूड या हल्के बेज शेड की काजल पेंसिल इस्तेमाल करने से आंखों का सफेद हिस्सा ज्यादा दिखाई देता है। आंखें खुली हुई लग सकती हैं।

आईलाइनर को बहुत मोटा न रखें

मोटी और भारी आईलाइनर लाइन आंखों की दिखाई देने वाली जगह कम कर सकती है। इसलिए ऊपरी लैश लाइन पर पतली लाइन लगाएं और आंख के बाहरी कोने की तरफ इसे थोड़ा ऊपर की ओर ले जाएं। इससे आंखों को लिफ्टेड और ओपन लुक मिल सकता है।

मस्कारा सिर्फ पलकों पर नहीं, सही दिशा में लगाएं

मस्कारा आंखों को बड़ा दिखाने के लिए सबसे आसान मेकअप प्रोडक्ट्स में से एक है। इसे लगाते समय जड़ों से पलकों के सिरों तक ब्रश को हल्का-सा ऊपर की ओर ले जाएं। बाहरी कोने की पलकों पर थोड़ा ज्यादा फोकस करने से आंखों का शेप ज्यादा खुला हुआ दिखाई दे सकता है।

आईशैडो में सही जगह पर लाएं डार्क शेड

पूरी पलक पर गहरा आईशैडो लगाने के बजाय हल्का शेड इनर कॉर्नर और मोबाइल लिड पर रखें। क्रीज और बाहरी कोने पर थोड़ा गहरा शेड लगाकर उसे अच्छी तरह ब्लेंड करें। इससे आंखों को डेप्थ मिलती है और वे ज्यादा डिफाइंड नजर आती हैं।

आइब्रो को सही शेप देना न भूलें

आइब्रो का शेप भी आंखों को फ्रेम करता है। बहुत ज्यादा पतली या बहुत भारी आइब्रो आंखों के लुक को बदल सकती है। आइब्रो को नैचुरल शेप में रखते हुए गैप वाली जगहों को हल्के हाथ से फिल करें। आइब्रो के नीचे के हिस्से को साफ रखने से आंखों के आसपास का एरिया ज्यादा खुला दिखाई दे सकता है।

एक छोटी सी मेकअप ट्रिक

अगर आंखों को तुरंत फ्रेश दिखाना है, तो इनर कॉर्नर पर हल्का शिमरी या ब्राइट आईशैडो लगाएं। इसे बहुत ज्यादा लगाने के बजाय हल्की मात्रा में इस्तेमाल करें, ताकि लुक नेचुरल रहे।