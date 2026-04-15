लिपस्टिक के बिना मेकअप अधूरा है। ऑफिस जाने से लेकर शादी-पार्टी में जाते समय महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं। इससे चेहरे की खूबसूरती में चार-चांद लग जाते हैं। कई बार जल्दबाजी में लिपस्टिक टूट जाती है। बहुत दुख होता है जब यह महंगी होती है। टूटी लिपस्टिक को दोबारा सही करना कई बार संभव नहीं होता है।

ऐसे में आप उसे फेंकने की बजाय 5 ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। ब्लश से लेकर आईशैडो बनाने तक में आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। आइए जानें टूटी हुई लिपस्टिक को रियूज करने के आइजडिया। किसी भी तरह का ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करने से पहले आपको पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए।

लिपबाम

अगर आपकी लिपस्टिक टूट गई है और वह होंठों पर लगाई नहीं जा सकती है तो उसे फेंकने की बजाय आप उसे बचे हुए लिपबाम में मिला सकती हैं। ऐसा करने से आप उसे आसानी से लिप पर अप्लाई कर पाएंगी। साथ ही आपके बोरिंग लिप बाम का कलर भी बदल जाएगा।

ब्लश

टूटी हुए लिपस्टिक से आप ब्लश भी बना सकते हैं। इसके लिए लिपस्टिक के टूटे हुए टुकड़े को कांच के छोटे से कंटेनर में डालें। उसमें हल्का सा मॉइश्चाराइजर मिलाएं। दोनों को अच्छे से मिक्स करे। आप इसे ब्लश की तरह यूज कर सकती हैं।

नेल पॉलिश

इसे बनाने के लिए कटोरी में टूटी लिपस्टिक डालें। इसे तोड़कर मैश कर लें। आंच पर इसे पिघला लें। इसे ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश में डालकर मिक्स कर लें। जब यह स्मूथ हो जाए तो ब्रश की मदद से नेल्स पर लगाएं।

आईशैडो

इसे बनाने के लिए लिपस्टिक के टुकड़े में हल्का सा ट्रांसलूसेंट पाउडर डालें। इसमें थोड़ा शिमर भी मिला सकती हैं। इससे आपको पार्टी में लगाने के लिए शिमरी आईशैडो मिल जाएगा।

फेस कॉन्टूर

अगर आपकी लिपस्टिक का कलर ब्राउन शेड में है औऱ वह टूट जाए तो आप उसे फेस कॉन्टूर की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए उसे अपने चीक बोन के नीचे ब्रॉन्जर की जगह लगाएं। फिर इसे जेंटली ब्लेंड करें। आपको अगली बार ब्रॉन्जर खरीदने की जरूरत नहीं होगी।