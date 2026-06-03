क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप महंगे मेकअप प्रोडक्ट यूज करती हैं लेकिन इसके बाद भी पैची और केकी दिखने लगता है। स्मूद फ्लॉलेस मेकअप लुक चाहिए तो बेस बनाते समय आपको कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। क्योंकि मेकअप का पहला स्टेप ही आपका पूरा लुक बिगाड़ सकता है।

आप चाहें कितना भी महंगे मेकअप प्रोडक्ट खरीद लें लेकिन बेस तैयार करने का सही तरीका नहीं पता होगा तो फाउंडेशन चेहरे पर सही नहीं बैठेगा। मेकअप की खूबसूरती सिर्फ महंगे फाउंडेशन या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपने मेकअप का बेस कितना सही तैयार किया है।

स्किन को बिना तैयार किए सीधे मेकअप शुरू न करें

मेकअप लगाने से पहले स्किन को साफ और मॉइस्चराइज करना जरूरी होता है। कभी भी जल्दबाजी में सीधा फाउंडेशन न लगाएं। ऐसा करने से मेकअप त्वचा पर समान रूप से नहीं बैठता। हमेशा चेहरे को हल्के फेसवॉश से साफ करें। अपनी स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइजर लगाएं। मॉइस्चराइजर को त्वचा में सेट होने के लिए 3-5 मिनट का समय दें।

प्राइमर सही चुनें

हर तरह के प्राइमर हर तरह की स्किन के लिए नहीं होते हैं। ऑयली स्किन पर ज्यादा ग्लोइंग प्राइमर और ड्राई स्किन पर ज्यादा मैट प्राइमर लगाने से मेकअप पैची दिख सकता है। इसलिए ऑयली स्किन के लिए पोर-ब्लरिंग या मैटिफाइंग प्राइमर चुनें। वहीं ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग प्राइमर बेहतर रहता है। अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो अलग-अलग हिस्सों पर अलग तरीके से प्राइमर लगा सकते हैं।

जरूरत से ज्यादा फाउंडेशन न लगाएं

कई लोगों को लगता है कि ज्यादा फाउंडेशन लगाने से बेहतर कवरेज मिलेगी, जबकि इससे मेकअप भारी और केकी दिखाई देने लगता है। फाउंडेशन की पतली लेयर से शुरुआत करें। जरूरत हो तो दूसरी लेयर लगाएं, लेकिन एक बार में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट न लगाएं।

गीले या गंदे मेकअप टूल्स से रहें दूर

ब्रश और स्पंज में जमा पुराना प्रोडक्ट मेकअप को पैची बना सकता है। साथ ही त्वचा पर दाने निकलने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए स्पंज को समय-समय पर साफ करें। ब्रश की सफाई सप्ताह में कम से कम एक बार करें। वहीं बहुत पुराने और खराब हो चुके टूल्स बदल दें।

प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह ब्लेंड करें

मेकअप के दौरान ब्लेंडिंग सबसे अहम हिस्सा है। जल्दबाजी में फाउंडेशन, कंसीलर और कंटूर को ठीक से ब्लेंड न करने पर चेहरे पर पैच और लाइन्स नजर आने लगती हैं। मेकअप प्रोडक्ट को रगड़ने की बजाय हल्के टैपिंग मोशन में ब्लेंड करें।

फ्लॉलेस मेकअप का राज सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स में नहीं है। बल्कि सही बेस तैयार करने में छिपा होता है। त्वचा की जरूरत को समझना, सही प्रोडक्ट चुनना और उन्हें सही तरीके से लगाना आपके मेकअप को ज्यादा लंबे समय तक टिकाऊ बना सकता है। छोटी-छोटी गलतियों से बचकर आप प्रोफेशनल जैसा फिनिश पा सकती हैं।